Abruzzo, finalmente al livello del PIL pre-crisi: un’analisi INPS

L’Abruzzo, a distanza di quindici anni, ha finalmente raggiunto i livelli di Prodotto Interno Lordo registrati nel 2008, un traguardo segnato dalla profonda crisi finanziaria globale.

Questa constatazione, avanzata da Alberto Bagnai, presidente della Commissione Parlamentare permanente sugli enti previdenziali, emerge dall’analisi del Rendiconto Sociale INPS regionale, presentato all’Aquila.

La performance abruzzese, pur evidenziando una resilienza notevole, rispecchia una dinamica comune a livello nazionale, ma si distingue positivamente rispetto alla situazione del Sud Italia, ancora gravata dagli effetti recessivi amplificati da politiche di rigore economico, le cui conseguenze si protraggono nel tempo.

Bagnai ha sottolineato come i dati INPS rivelino un preoccupante incremento dei giovani Neet (Not in Education, Employment or Training), un fenomeno particolarmente rilevante in una regione che vanta un sistema di istruzione superiore di riconosciuta eccellenza.

Questa circostanza genera una paradossale esportazione di capitale umano, un impoverimento di risorse preziose per lo sviluppo futuro.

Il divario tra l’offerta formativa di qualità e la reale capacità di trattenere i talenti locali rappresenta una sfida strutturale che richiede interventi mirati e strategici.

Nonostante le difficoltà poste dalla crisi automobilistica, aggravata dalle transizioni ecologiche in atto, segnali incoraggianti di crescita del Prodotto Interno Lordo e dell’occupazione suggeriscono un’inversione di tendenza.

L’analisi del parlamentare della Lega evidenzia come la vitalità dell’economia abruzzese dipenda in modo cruciale dalla tenuta e dallo sviluppo dei distretti industriali, composti principalmente da Piccole e Medie Imprese (PMI), e dall’efficacia degli investimenti pubblici in infrastrutture, che attualmente raggiungono una quota significativa, quasi il 10%, del Prodotto Interno Lordo regionale.

Questi investimenti, tuttavia, necessitano di essere orientati non solo verso opere fisiche, ma anche verso lo sviluppo di competenze, l’innovazione tecnologica e la promozione di un ecosistema favorevole all’imprenditorialità, con un focus particolare su settori strategici come l’agroalimentare, il turismo sostenibile e le energie rinnovabili.

La capacità di attrarre investimenti esteri e di creare un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di nuove imprese sarà determinante per consolidare la ripresa e per generare una crescita inclusiva e duratura.