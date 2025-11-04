Abruzzo, Giorno dell’Unità: Un Omaggio alle Forze Armate

La giornata odierna si configura come un’occasione irrinunciabile per le istituzioni regionali, un atto di vicinanza tangibile alle Forze Armate, pilastri fondamentali della sicurezza nazionale e presidio costante per la tutela del tessuto sociale abruzzese.

Questo gesto non è un mero adempimento formale, ma un profondo atto di riconoscimento nei confronti di coloro che, quotidianamente, con dedizione e abnegazione, vegliano sulla sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a repentaglio la propria incolumità.

Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha espresso questa gratitudine durante la visita alla Caserma ‘Pasquali-Campomizzi’, nell’ambito del programma “Caserme Aperte”, un’iniziativa che sottolinea la rilevanza del rapporto tra istituzioni, militari e comunità.

L’Aquila, scelta tra le trentasei città italiane a rappresentare il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, assume un significato particolare, testimoniando l’importanza strategica della regione in questo contesto celebrativo.

“Caserme Aperte” è un progetto che va oltre la celebrazione formale, promuovendo un dialogo diretto tra il mondo militare e la cittadinanza, svelando l’impegno costante, la preparazione meticolosa e i valori di servizio che animano i reparti armati.

Non si tratta solo di commemorare, ma di comprendere a fondo il ruolo cruciale che le Forze Armate svolgono nella salvaguardia del nostro Paese.

Le celebrazioni sono iniziate con una solenne Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Mons.

Antonio D’Angelo, nella Chiesa di Cristo Re, un momento di riflessione e preghiera in memoria dei caduti.

Successivamente, una cerimonia ha avuto luogo presso la Villa Comunale, Piazzale del Monumento ai Caduti, alla presenza di autorità regionali, rappresentanti delle Forze Armate e del Vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente.

L’atto simbolico della consegna della bandiera nazionale all’istituto ‘Bafile’ ha accentuato il senso di appartenenza e di orgoglio nazionale.

Il pomeriggio si è arricchito con l’apertura al pubblico della Caserma ‘Pasquali-Campomizzi’, un’opportunità unica per i cittadini di conoscere da vicino le attività e le competenze delle diverse componenti delle Forze dell’Ordine, dell’Esercito e dei Vigili del Fuoco, attraverso dimostrazioni pratiche e l’esposizione di mezzi e attrezzature all’avanguardia.

Il Vicepresidente Imprudente ha sottolineato come l’omaggio ai caduti sia un riaffermare del valore imprescindibile della memoria e del servizio alla Nazione, invitando tutti i cittadini a coltivare un profondo senso di responsabilità.

L’Abruzzo, custode di una storia ricca di sacrificio e dedizione, onora la memoria dei suoi eroi, considerandola parte integrante dell’identità collettiva e pilastro per la costruzione di un futuro più sicuro e prospero.

Questa celebrazione non è solo un ricordo del passato, ma un impegno verso il futuro, un monito a preservare i valori di coraggio, onore e servizio che hanno sempre contraddistinto le Forze Armate italiane.