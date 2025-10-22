Abruzzo, Giustizia di Prossimità: Nati gli Uffici al Servizio del Territorio

Abruzzo, un nuovo modello di giustizia al servizio del territorio: inaugurati gli Uffici di ProssimitàL’Abruzzo inaugura un’inedita stagione per l’accesso alla giustizia, con l’attivazione di una rete capillare di Uffici di Prossimità.

L’apertura di Celano segna il primo tassello di un progetto ambizioso, frutto di una sinergia tra il Dipartimento per la Coesione Territoriale, il Ministero della Giustizia e le Regioni, con l’obiettivo di colmare un vuoto erariale e sociale in aree spesso marginalizzate.

I 19 uffici previsti rappresentano una risposta concreta alle esigenze di un territorio caratterizzato da spopolamento e declino demografico, ma anche da una crescente domanda di servizi essenziali.

Il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca in una visione più ampia di rafforzamento del sistema giudiziario regionale, ribadendo l’opposizione a soluzioni precedenti che avrebbero potuto compromettere l’autonomia e l’efficacia dei tribunali non provinciali.

L’attuale modello, combinando la salvaguardia delle strutture esistenti con l’implementazione di servizi di prossimità, mira a garantire un accesso più equo e tempestivo alla giustizia, al di là delle barriere geografiche ed economiche.

L’Assessore agli Enti Locali, Roberto Santangelo, ha evidenziato il ruolo del suo Dipartimento come fulcro di coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte, sottolineando l’importanza di mettere a disposizione dei cittadini servizi giuridici semplificati, accessibili anche a chi non dispone di assistenza legale professionale.

Questa semplificazione non è un segno di diminuzione dell’importanza della giustizia, bensì una strategia volta a velocizzare i processi, ridurre il carico di lavoro dei tribunali e offrire un supporto concreto alle fasce più vulnerabili della popolazione, spesso escluse dai percorsi tradizionali.

Gli Uffici di Prossimità si configurano come punti di riferimento per la volontaria giurisdizione, per le pratiche amministrative di routine e per la risoluzione di controversie di lieve entità, promuovendo una giustizia più partecipata e orientata al cittadino.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza dei diritti e doveri, promuovendo una cultura della legalità diffusa.

Entro la fine di novembre, l’intera rete di Uffici di Prossimità sarà operativa, con un calendario di aperture distribuito su tutto il territorio regionale, includendo centri come Tornareccio, Atessa, Casalincontrada, Castel di Sangro, Nereto, Capistrello, Lecce dei Marsi, Pianella, San Demetrio ne’ Vestini, Penne, Atri, Francavilla al mare, Molina Aterno, Unione dei Comuni Terre del Sole, Montereale, Guardiagrele, Laga e Ovindoli.

Questo sforzo coordinato testimonia l’impegno della Regione Abruzzo a costruire un sistema giudiziario più vicino ai cittadini, capace di rispondere alle loro esigenze e di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

L’apertura di questi uffici non è solo un’innovazione procedurale, ma un investimento nel futuro della comunità abruzzese.