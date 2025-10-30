Abruzzo, il 118 salta di qualità: arriva l’elisoccorso a Pescara

La sanità abruzzese, e in particolare l’ambito dell’emergenza-urgenza, compie un salto di qualità significativo con l’evoluzione del sistema 118 nella Asl di Pescara.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Regione Abruzzo, si concretizza con un investimento strategico volto a garantire una risposta più rapida ed efficiente alle esigenze dei cittadini.

L’elemento cardine di questo rinnovamento è la dislocazione di un elisoccorso direttamente presso l’ospedale di Pescara, eliminando i tempi di trasferimento precedentemente necessari all’atterraggio presso l’aeroporto e successiva movimentazione con ambulanza.

Questo intervento, unitamente all’incremento di personale specializzato e all’acquisizione di nuove risorse tecnologiche, rappresenta una risposta tangibile alla necessità di ottimizzare l’accesso alle cure salvavita.

L’introduzione del numero unico 112, attivo da un anno, ha inoltre contribuito a snellire i processi e a centralizzare la gestione delle chiamate, velocizzando ulteriormente i tempi di risposta.

La riorganizzazione complessiva della rete emergenza-urgenza mira a raggiungere e superare i parametri di efficienza stabiliti a livello nazionale, con l’obiettivo di intervenire entro i primi trenta minuti nel 95% dei casi e nei primi sessanta minuti nel 100%.

Questa ambizione si traduce in un miglioramento quantificabile dell’assistenza, soprattutto per i codici rossi, e nella possibilità di espandere la presenza del 118 sul territorio attraverso nuove postazioni operative.

Il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, sottolinea come l’investimento non si limiti all’acquisto di mezzi di soccorso, ma comprenda una profonda revisione del modello assistenziale.

La flotta rinnovata, composta da automediche con medico e infermiere a bordo per le emergenze più critiche, ambulanze con equipaggio medico-infermieristico per interventi di media gravità e veicoli gestiti in collaborazione con organizzazioni di volontariato, rappresenta un sistema integrato e modulare capace di adattarsi a diverse tipologie di evento.

Un aspetto cruciale è l’aumento del 30% degli infermieri dedicati alle postazioni del 118, una risorsa umana essenziale per la gestione efficace delle emergenze.

L’innovazione tecnologica equipaggia le nuove ambulanze con strumentazioni all’avanguardia, tra cui telemedicina, ecografi portatili, defibrillatori multiparametrici e ventilatori meccanici, consentendo un intervento precoce e mirato direttamente sul luogo dell’evento.

L’impegno finanziario complessivo è considerevole, testimoniato dal costo elevato di un’unica ambulanza, che può superare i 60.000 euro, sottolineando la priorità data alla salvaguardia della salute dei cittadini abruzzesi.