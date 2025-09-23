Abruzzo: Inps, la disoccupazione crolla al 6,1% e riparte il lavoro

L’Abruzzo, regione strategica del tessuto socio-economico nazionale, mostra segnali incoraggianti di resilienza e ripresa.

I dati presentati nel Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024, analizzati dall’Assessore Regionale al Welfare, Roberto Santangelo, delineano un quadro in cui la disoccupazione si attesta al 6,1% nel 2024, un significativo calo rispetto all’8,9% registrato nel 2022.

Questo andamento positivo, unito all’incremento del 4,65% delle entrate contributive nell’ultimo anno, suggerisce una dinamica virtuosa che coinvolge occupazione e sostenibilità del sistema previdenziale.

Il Rendiconto Sociale, presentato in parallelo ai bilanci sociali degli Enti di Credito Agevolato (Ecad), si configura come uno strumento fondamentale per la trasparenza e la responsabilità sociale.

Esso non si limita a fornire dati quantitativi, ma ambisce a restituire alla collettività una visione completa dell’impatto delle politiche sociali implementate, evidenziando le aree di successo e le sfide ancora da affrontare.

L’analisi approfondita dei flussi contributivi, integrata con indicatori di performance dei servizi sociali, permette di valutare l’efficacia degli interventi a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione e di orientare le future scelte programmatiche.

L’Assessore Santangelo ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal Direttore Regionale INPS, Luciano Busacca, e da tutto il personale dell’Istituto, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale.

Il dialogo costante con il Comitato Abruzzese del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), presieduto da Primiano Biscotti, e con il Presidente del Civ (Consiglio per le Relazioni Industriali), Roberto Ghiselli, si rivela cruciale per garantire un approccio condiviso e partecipativo nella definizione delle politiche del lavoro e della protezione sociale.

La presentazione, tenutasi nella sede del Gssi (Gruppo di Supporto e Sviluppo del Lavoro), ha visto la partecipazione di figure chiave del territorio, come il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, il Sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, e l’Assessore Regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, a testimonianza dell’attenzione congiunta delle istituzioni locali verso le tematiche del lavoro e del benessere sociale.

Questo impegno collettivo, mirato a promuovere la crescita inclusiva e sostenibile, si traduce in azioni concrete volte a favorire l’occupazione, a contrastare la povertà e a garantire l’accesso ai servizi essenziali per tutti i cittadini abruzzesi.

L’auspicio è che questa sinergia continui a rafforzarsi, contribuendo a costruire un futuro più equo e prospero per la regione.