Abruzzo, intossicazione da monossido: coppia di fornai in ripresa

La situazione clinica della coppia abruzzese, un uomo di 49 e una donna di 46 anni, si stabilizza con progressivi segnali di miglioramento presso il reparto di riabilitazione dell’Ospedale di Comunità di Larino.

I coniugi, proprietari di un fornaio a Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo, sono stati ammessi in struttura dopo aver manifestato un acuto malessere all’interno del loro locale di lavoro, un evento che ha immediatamente sollevato interrogativi sulle cause e sui protocolli di sicurezza adottati.

L’episodio, apparentemente innescato da una grave intossicazione da monossido di carbonio, ha comportato una rapida mobilitazione dei servizi di emergenza.

Inizialmente soccorsi dal personale del 118, i pazienti sono stati trasferiti al presidio ospedaliero “Mazzini” di Teramo per una prima valutazione e stabilizzazione.

La gravità delle condizioni ha poi reso necessario il trasferimento al centro iperbarico di Larino, specializzato in trattamenti per pazienti affetti da ipossia e avvelenamento da gas.

L’ossigenoterapia iperbarica, una procedura terapeutica avanzata che prevede l’esposizione a una miscela di ossigeno e azoto ad alta pressione, rappresenta un intervento cruciale nel trattamento dell’intossicazione da monossido di carbonio.

Questo metodo favorisce l’aumento dell’apporto di ossigeno ai tessuti, contribuendo a ridurre i danni cellulari causati dalla carenza di ossigeno.

La seconda seduta di questo specifico trattamento, eseguita questa mattina, è indicativa di un percorso di recupero positivo.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe manifestato inizialmente i sintomi, seguiti poco dopo anche dall’uomo.

L’intossicazione da monossido di carbonio, gas inodore e incolore, è spesso associata a malfunzionamenti di impianti di riscaldamento, stufe a gas o generatori che non bruciano completamente il combustibile.

L’episodio evidenzia l’importanza cruciale della manutenzione regolare degli impianti e dell’installazione di rilevatori di monossido di carbonio, dispositivi salvavita che possono fornire un allarme tempestivo in caso di fuga di gas.

La dottoressa Adele Molinaro, direttore della struttura sanitaria di Larino, ha espresso un cauto ottimismo, suggerendo la possibilità di dimissioni già domani.

Tuttavia, ha sottolineato la necessità di monitorare attentamente l’evoluzione clinica dei pazienti e di valutare l’eventuale necessità di ulteriori interventi riabilitativi per garantire un pieno recupero delle funzioni cognitive e motorie.

L’incidente rappresenta un monito per l’intera comunità, richiamando l’attenzione sui rischi invisibili che si celano dietro l’utilizzo di combustibili e l’importanza di adottare comportamenti responsabili e precauzionali per la tutela della salute e della sicurezza.