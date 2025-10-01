Abruzzo, la luna nel trabocco: opera NASA illumina l’aeroporto

Un’opera d’arte che celebra l’Abruzzo e il suo legame ancestrale con il cielo: la fotografia “Fishing for the Moon” di Marco Bellelli, scelta dalla NASA come immagine del giorno, si erge ora a simbolo dell’aeroporto d’Abruzzo.

La gigantografia, che illumina l’area pre-security del terminal di Pescara, cattura la maestosità di una luna piena, dal colore rosso intenso, che sembra posarsi delicatamente nella rete di un trabocco, un’antica struttura di pesca tipica della costa adriatica.

La cerimonia di inaugurazione, a cui hanno presenziato il presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, e l’autore stesso, Marco Bellelli, ha segnato l’inizio di una nuova era per lo scalo.

Bellelli, radiologo di professione e fotografo per vocazione, ha scelto di donare la sua opera, che ha riscosso un successo planetario, alla sua terra d’origine.

Una targa a corredo dell’immagine recita: “Ascoltiamo il battito silenzioso di questa terra antica, dove da sempre l’uomo e il cielo si incontrano, regalando sogni e visioni”.

“È un privilegio e un orgoglio per noi ospitare un’opera così significativa nella ‘porta d’Abruzzo’,” ha dichiarato Fraccastoro, sottolineando come l’opera non solo abbellisca il terminal, ma inauguri anche un percorso di evoluzione per l’aeroporto, proiettandolo verso un futuro di maggiore efficienza, modernità ed estetica.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare lo scalo in una vera e propria galleria d’arte, accogliendo opere d’arte che riflettano l’identità e la bellezza del territorio abruzzese.

Bellelli, nel suo intervento, ha svelato la meticolosa preparazione dietro lo scatto, negando qualsiasi casualità.

“Si tratta di una fotografia studiata nei minimi dettagli, frutto di una pianificazione accurata per ottenere quella specifica prospettiva,” ha spiegato.

L’immagine racchiude un profondo legame con il territorio e una passione incondizionata per l’astronomia, un omaggio al cielo che da sempre affascina e ispira l’uomo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto culturale promosso dalla consigliera Saga Claudia Ciccotti Giammaria, architetto e designer d’interni, che annuncia l’indizione di un concorso per la progettazione di arredi aeroportuali e la realizzazione di una mostra itinerante da allestire in altri scali, diffondendo così l’arte e il design abruzzesi su scala nazionale e internazionale.

Questa visione trasforma l’aeroporto non solo in un nodo cruciale per i collegamenti, ma anche in un palcoscenico per l’espressione artistica e culturale del territorio.

L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro, volto a promuovere l’Abruzzo come meta turistica e centro di eccellenza nel campo dell’arte e del design.