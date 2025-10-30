Abruzzo: l’economia allo stallo, un quadro impietoso

L’Abruzzo: un’economia allo stallo, un’industria in sofferenza.

L’analisi congiunta del segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli, e del responsabile economia, Graziano Di Costanzo, dipinge un quadro ben diverso dai comunicati ufficiali che esaltano timidi segnali di ripresa.

Si tratta di una fotografia impietosa che contesta, a distanza di sette anni dalla presidenza Marsilio, un’azione amministrativa incapace di invertire una tendenza al ribasso.

La narrazione ufficiale, spesso incentrata su dati isolati e interpretati in chiave positiva, rischia di generare una pericolosa illusione collettiva, oscurando le reali criticità che affliggono il tessuto economico regionale.

La leadership politica, pur sottolineando qualche elemento incoraggiante, sembra incapace di affrontare con lucidità le profonde sfide strutturali che l’Abruzzo si trova ad affrontare.

Un’ulteriore conferma di questa diagnosi proviene da fonti autorevoli come l’Istituto Tagliacarne, che nel suo recente studio ha evidenziato come l’Abruzzo, nel 2024 rispetto al 2023, si posizioni in una posizione intermedia nella classifica del valore aggiunto regionale (dodicesimo posto).

Questa collocazione, di per sé non eccellente, cela aspetti ancora più preoccupanti.

La performance dei settori chiave, pilastri dell’economia abruzzese, risulta particolarmente deficitaria, segnando un rallentamento che mina la competitività regionale.

L’analisi evidenzia una profonda disconnessione tra la retorica positiva e la realtà tangibile.

Si intravede una gestione che privilegia la comunicazione di facciata piuttosto che l’implementazione di politiche concrete volte a stimolare la crescita e l’innovazione.

Un’attenzione eccessiva alla propaganda rischia di distogliere l’attenzione dai problemi reali e di compromettere la credibilità delle istituzioni.

I segretari del PD sollecitano una presa di coscienza, un ritorno con i piedi per terra per le forze politiche che governano la regione.

E’ imperativo abbandonare la narrazione acritica e affrontare con coraggio le cause profonde della stagnazione economica, promuovendo politiche mirate a sostenere l’imprenditoria locale, attrarre investimenti esteri e valorizzare le risorse endogene, dal patrimonio culturale alle eccellenze agroalimentari.

La sfida è quella di costruire un futuro sostenibile, basato sulla crescita inclusiva e sulla creazione di opportunità per tutti i cittadini abruzzesi, un futuro che vada oltre la mera propaganda e si traduca in crescita reale e duratura.

Occorre una visione strategica che non si limiti a “fotografare” i fallimenti, ma che proponga soluzioni concrete per superare le difficoltà e rilanciare l’economia abruzzese, mettendo al centro le persone e il loro benessere.