Abruzzo, l’ombra delle scomparse: aumento denunce e calo ritrovamenti.

L’Abruzzo si confronta con un drammatico e persistente fenomeno di persone scomparse, un’ombra che incombe sul territorio fin dal 1974, data di avvio del censimento nazionale.

A distanza di quasi cinquant’anni, il numero complessivo di persone disperse e non rintracciate si attesta a 1.352 unità, un dato che sottolinea la gravità e la cronicità del problema.

I recenti dati relativi alla prima metà del 2025 – gennaio-agosto – rivelano un quadro allarmante: 438 denunce di scomparsa, segnando un incremento del 10,3% rispetto all’anno precedente.

Parallelamente, si registra una significativa diminuzione dei ritrovamenti, attestandosi a 197 unità, con una contrazione del 9,2%.

Questa discrepanza tra denunce e ritrovamenti evidenzia una crescente difficoltà nel rintracciare le persone scomparse, suggerendo possibili evoluzioni nelle dinamiche sottostanti al fenomeno.

L’associazione Penelope, punto di riferimento nazionale per il sostegno alle famiglie di persone scomparse e per la raccolta dati, ha recentemente diffuso un report che offre una panoramica dettagliata e disaggregata.

Un aspetto particolarmente preoccupante è l’aumento delle denunce relative ai minori: 362 casi, con un aumento del 19,1%.

La diminuzione dei ritrovamenti in questa categoria, seppur minore (-4,2%), aggrava ulteriormente la situazione, ponendo l’attenzione sulla vulnerabilità dei giovani e sulla necessità di strategie mirate per la loro protezione.

Analizzando il fenomeno a livello provinciale, emergono differenze significative.

La provincia di Chieti mostra un incremento notevole sia delle denunce (+48,2%) che dei ritrovamenti, pur con una lieve contrazione (-1,3%).

L’aumento delle denunce relative ai minori è ancora più marcato (+56,3%), a fronte di un numero di ritrovamenti relativamente contenuto.

Nel Pescarese, al contrario, si osserva una diminuzione sia delle denunce (-39,4%) che dei ritrovamenti (-34,8%), con un calo simile anche per i minori.

La provincia di Teramo rappresenta un’eccezione, con un aumento delle denunce (+13,3%) e una crescita più significativa dei ritrovamenti (+32,4%), sebbene le denunce relative ai minori mostrino un aumento (+24,3%) e i ritrovamenti un aumento più marcato (+80%).

Infine, l’Aquilano presenta una leggera diminuzione delle denunce (-6,5%) e un calo più consistente dei ritrovamenti (-15,4%), con un incremento minimo delle denunce relative ai minori e una diminuzione dei ritrovamenti.

Questi dati, apparentemente semplici numeri, racchiudono storie di dolore, incertezza e profonda angoscia per le famiglie coinvolte.

Al di là delle statistiche, è fondamentale comprendere le cause profonde di queste sparizioni, che possono essere riconducibili a una serie di fattori complessi: disagio sociale, problemi economici, malattie mentali, fenomeni di dispersione minorile, violenza domestica, criminalità organizzata, o semplicemente un desiderio di fuga e di cambiamento.

L’analisi delle tendenze a livello provinciale potrebbe indicare specificità locali che richiedono interventi mirati.

L’associazione Penelope e le istituzioni locali sono chiamate a intensificare gli sforzi per fornire supporto alle famiglie, promuovere campagne di sensibilizzazione, migliorare i sistemi di ricerca e rintraccio, e soprattutto, prevenire che nuove storie di persone scomparse si aggiungano a questo triste elenco.