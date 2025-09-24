Abruzzo, maltempo choc: caos a Pescara e Francavilla

Un’ondata di maltempo inaspettata ha colpito l’Abruzzo, in particolare la fascia costiera e l’area metropolitana di Pescara, generando disagi diffusi e mettendo a dura prova la resilienza delle infrastrutture locali.

L’aeroporto “Pasquale Liberi” di Pescara ha visto la deviazione del volo Ryanair proveniente da Cagliari verso Ancona, una decisione imposta dalle avverse condizioni atmosferiche che hanno reso impraticabile l’atterraggio.

La compagnia aerea si è prontamente attivata per garantire il proseguimento del viaggio dei passeggeri, organizzando un servizio di trasferimento in pullman verso Pescara, un gesto che testimonia l’impegno a mitigare l’impatto del disagio.

Altri collegamenti aerei hanno subito ritardi, evidenziando la complessità di gestire un evento meteorologico improvviso in un hub di trasporti.

Il quadro è stato ulteriormente aggravato a Francavilla al Mare, dove l’intensa pioggia ha causato allagamenti significativi e la temporanea inagibilità di diversi sottopassi stradali.

La rapidità e l’intensità delle precipitazioni, avvenute senza preavviso o segnalazioni di allerta meteo, hanno colto di sorpresa la popolazione e le autorità locali.

L’emergenza si è manifestata anche con interruzioni nella fornitura di energia elettrica, un problema comune in situazioni di maltempo che mette a rischio la continuità di servizi essenziali.

Una vettura è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per la sua rimozione in sicurezza.

La sindaca Luisa Russo ha sottolineato l’inaspettato carattere dell’evento, esprimendo la necessità di valutare le strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici, specialmente in un contesto di cambiamenti climatici che accentuano l’incertezza delle condizioni meteorologiche.

Nonostante la situazione critica, si segnala un progressivo ritorno alla normalità, con la riapertura della maggior parte dei sottopassi e l’imminente ripristino dell’alimentazione elettrica nella zona sud della città.

Questo episodio mette in luce la vulnerabilità delle infrastrutture urbane di fronte a eventi meteorologici estremi e sottolinea l’importanza di investimenti in sistemi di drenaggio efficienti, piani di emergenza ben definiti e una costante attività di monitoraggio e previsione meteorologica per proteggere la comunità e minimizzare i disagi.

La gestione dell’emergenza, inoltre, evidenzia il ruolo cruciale della collaborazione tra compagnie aeree, vigili del fuoco, operatori Enel e amministrazioni locali per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino rapido delle normali condizioni di vita.