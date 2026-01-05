Abruzzo, massima allerta Aterno: la Regione attiva il sistema di vigilanza.

La Regione Abruzzo, sotto la guida del Presidente Marco Marsilio, ha attivato un sistema di vigilanza avanzato e coordinato per affrontare l’evoluzione del quadro idrogeologico legato al bacino dell’Aterno.

Il monitoraggio, gestito in stretta collaborazione con il Centro Funzionale regionale e l’Agenzia di Protezione Civile, si configura come un processo continuo, che analizza in tempo reale i dati idrometrici e le condizioni del territorio, al fine di anticipare potenziali criticità.

Il Presidente Marsilio ha ribadito l’importanza di un approccio proattivo, sollecitando i sindaci dei comuni interessati a mantenere un elevato stato di allerta e a garantire la piena operatività delle strutture comunali di protezione civile.

Questo significa non solo la verifica costante dei piani di emergenza, ma anche la capacità di implementare rapidamente le procedure previste in caso di necessità, coinvolgendo attivamente le comunità locali.

Oltre alla sorveglianza tecnica e alla preparazione operativa, la comunicazione con la cittadinanza assume un ruolo cruciale.

Il Presidente Marsilio ha lanciato un appello alla prudenza, in particolare per i residenti nelle immediate vicinanze dei corsi d’acqua e nelle aree caratterizzate da fragilità idrogeologica.

La Regione Abruzzo si impegna a fornire aggiornamenti continui e tempestivi, basati su dati scientifici e previsioni meteo-idrauliche, per consentire ai cittadini di prendere decisioni informate e di adottare comportamenti responsabili.

L’attenzione non si limita alla mera gestione dell’emergenza, ma mira a promuovere una cultura della prevenzione e della resilienza.

La Regione Abruzzo è consapevole che la vulnerabilità del territorio richiede un impegno costante nella manutenzione delle infrastrutture, nella pianificazione del territorio e nell’educazione civica.

Il monitoraggio dell’Aterno rappresenta una prova concreta di questo impegno, volto a proteggere la popolazione e il patrimonio naturale della regione.

La collaborazione sinergica tra istituzioni, enti tecnici e comunità locali è la chiave per affrontare con successo le sfide poste dai cambiamenti climatici e dagli eventi meteorologici estremi.