Abruzzo, mobilitazione a sostegno di Palestina e Global Sumud

Un’onda di mobilitazione ha attraversato l’Abruzzo, esprimendo una profonda solidarietà al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla, con un appello urgente alla cessazione delle ostilità.

L’iniziativa, promossa con forza da CGIL e USB, ha visto convergere un’ampia platea di cittadini – studenti, lavoratori di ogni settore, pensionati e rappresentanti di associazioni – in un’espressione corale di dissenso e speranza.

All’Aquila, Teramo e Pescara, la giornata di sciopero generale si è manifestata in cortei che hanno tessuto un filo di protesta attraverso le città.

Ad Aquila, il percorso ha incrociato luoghi simbolo dell’amministrazione pubblica, dalla Questura alla Villa comunale, testimoniando un disagio diffuso e una richiesta di cambiamento.

A Pescara, il corteo principale, concentrato in Piazza Italia, ha rappresentato il cuore pulsante della manifestazione.

Un gruppo di manifestanti, in un atto di disobbedienza civile mirato a massimizzare l’impatto, ha interrotto temporaneamente la viabilità sull’Asse Attrezzato, un’arteria cruciale per i collegamenti regionali.

L’azione ha generato reazioni contrastanti tra gli automobilisti, alcuni dei quali hanno espresso disappunto, mentre altri, in segno di approvazione, hanno manifestato solidarietà con applausi e segnalazioni acustiche.

Questo episodio, pur nel suo carattere dirompente, ha contribuito ad amplificare il messaggio di protesta e a stimolare un dibattito pubblico.

Il corteo di Teramo ha assunto connotati particolarmente significativi, con una partecipazione stimata superiore a quattordici centinaia di persone.

La presenza massiccia di studenti, sia delle scuole superiori che dell’università, affiancata da lavoratori, sindacalisti, pensionati e famiglie, ha sottolineato la trasversalità della preoccupazione e del desiderio di giustizia.

Un momento cruciale è stato il ribadire del sindaco Gianguido D’Alberto sulla sua intenzione di revocare il gemellaggio con Rishon Le Zion, un segnale forte di rottura con politiche considerate complici di una situazione insostenibile.

Questa decisione, lungi dall’essere una semplice formalità amministrativa, si configura come un atto politico di profondo significato, che riflette una crescente sensibilità nei confronti dei diritti umani e della necessità di una revisione critica delle relazioni internazionali.

L’intera giornata si è sviluppata sotto un attento sguardo delle forze dell’ordine, garantendo l’incolumità di tutti e prevenendo eventuali disordini, pur non impedendo l’espressione pacifica delle opinioni.

La mobilitazione, oltre a rappresentare una manifestazione di solidarietà, si configura come un monito, un appello alla comunità internazionale affinché agisca con determinazione per porre fine a un conflitto che continua a mietere vittime e a generare sofferenza.

Il silenzio, in questo contesto, non è più un’opzione.