Abruzzo, modello sanitario: eccellenza nell’erogazione dei LEA

La Regione Abruzzo si attesta, per l’anno 2024, come virtuosa nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), un risultato che riflette una profonda riqualificazione del sistema sanitario regionale.

I dati preliminari, anticipati dal Ministero della Salute al Dipartimento Sanità in vista della pubblicazione ufficiale, certificano un adempimento completo nelle tre aree fondamentali: assistenza ospedaliera, servizi territoriali e prevenzione.

I punteggi ottenuti – rispettivamente 75 per l’ospedaliera, 73 per la distrettuale e 80 per la prevenzione – delineano un quadro di efficienza e qualità che va oltre le aspettative.

L’eccellenza in ambito ospedaliero si concretizza in performance elevate in interventi cruciali per la salute pubblica.

Si segnalano, ad esempio, risultati particolarmente positivi nella gestione chirurgica del tumore al seno, con un’alta percentuale di interventi eseguiti in strutture ad elevato volume di attività, e nelle colecistectomie laparoscopiche, caratterizzate da percorsi di degenza brevi e mirati.

Questi dati testimoniano una capacità di ottimizzare i processi clinici, garantendo ai pazienti trattamenti avanzati e minimamente invasivi.

L’area dell’assistenza distrettuale rivela un’efficacia nell’intercettare e gestire patologie croniche e acute, come il diabete, lo scompenso cardiaco, l’asma e la gastroenterite.

Il basso tasso di ospedalizzazione in età adulta e pediatrica per queste condizioni indica un sistema di cura territoriale proattivo, capace di prevenire complicanze e ridurre i ricoveri inappropriati.

Questo approccio centrato sul paziente e sulla comunità rappresenta un elemento distintivo del modello sanitario abruzzese.

Anche in ambito di prevenzione, la Regione Abruzzo dimostra progressi significativi, con un aumento della copertura vaccinale nei bambini fino a 24 mesi e una piena aderenza agli standard di controllo della contaminazione degli alimenti.

L’attenzione alla prevenzione primaria, volta a proteggere la salute della popolazione, è un investimento strategico per il futuro.

L’Assessore Regionale alla Salute, Nicoletta Verì, sottolinea come questi risultati siano il frutto di un percorso di profonda riorganizzazione del sistema sanitario, intrapreso dal governo regionale fin dall’insediamento e proseguito nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia COVID-19.

Un’opera complessa che ha richiesto ingenti investimenti in personale qualificato, apparecchiature all’avanguardia e una revisione completa dei processi organizzativi.

La svolta più significativa risiede nell’oggettività dei dati: l’abbandono delle dichiarazioni auto-certificate a favore di un sistema di monitoraggio basato su dati estratti direttamente dalle piattaforme telematiche del Ministero garantisce una valutazione trasparente e verificabile.

Questo passaggio cruciale segna un’era di maggiore accountability e responsabilità nella gestione della sanità regionale, proiettando l’Abruzzo come modello di eccellenza e innovazione nel panorama nazionale.

La resilienza del sistema, la capacità di adattamento alle sfide e l’impegno costante del personale sanitario hanno reso possibile questo risultato, che testimonia la volontà di costruire una sanità più equa, efficiente e accessibile a tutti i cittadini abruzzesi.