Abruzzo, motore di crescita: l’occupazione balza al +2,9%

L’Abruzzo si configura come un motore di crescita economica, come testimonia l’ultimo rapporto Istat sull’occupazione.

I dati, che evidenziano un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, non solo superano la media nazionale (+0,9%) e quella del Mezzogiorno (+1,6%), ma riflettono un percorso di resilienza e progresso che ha visto la regione protagonista.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, sottolinea come questo andamento positivo sia il frutto di un impegno strutturale finalizzato a promuovere un’economia più dinamica e inclusiva.

L’analisi comparativa con i livelli pre-pandemici rivela un quadro ancora più incoraggiante: l’Abruzzo ha registrato una crescita occupazionale del 5%, un dato significativamente superiore al 1,2% a livello nazionale.

Questa performance, che va al di là della semplice ripresa post-crisi, suggerisce una trasformazione più profonda nel tessuto economico regionale.

La capacità di superare le turbolenze globali e le sfide pandemiche è una prova tangibile della capacità di adattamento e di innovazione del sistema produttivo abruzzese.

Un elemento cruciale di questa crescita è stato il dinamismo del settore delle costruzioni.

L’attività edilizia, galvanizzata dall’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha generato un impatto positivo sull’occupazione, alimentando, in particolare, progetti nell’edilizia sanitaria e infrastrutturale.

Questo sviluppo non solo ha creato posti di lavoro immediati, ma ha anche gettato le basi per un miglioramento duraturo dell’infrastruttura regionale, elevandone la competitività a livello nazionale e internazionale e rendendo la regione sempre più desiderabile come luogo di residenza, stimolando il rientro di talenti.

Tuttavia, la crescita occupazionale non si limita al settore delle costruzioni.

Settori come il turismo, l’agroalimentare di eccellenza e le energie rinnovabili stanno emergendo come fattori chiave di sviluppo sostenibile, contribuendo a diversificare l’economia regionale e a creare opportunità di lavoro qualificate.

L’Abruzzo sta investendo strategicamente in questi settori, promuovendo l’innovazione, la digitalizzazione e la formazione professionale.

Il presidente Marsilio sottolinea la necessità di consolidare questa traiettoria positiva, con un focus particolare su un’economia circolare, capace di ridurre l’impatto ambientale e di generare nuove opportunità di business.

L’attenzione è rivolta alle giovani generazioni, alle donne e alle categorie più fragili, attraverso politiche attive del lavoro, incentivi all’imprenditoria giovanile e programmi di inclusione sociale.

L’obiettivo finale è quello di creare un Abruzzo che sia non solo economicamente prospero, ma anche socialmente equo e ambientalmente sostenibile, una regione in cui ogni cittadino possa realizzare il proprio potenziale e contribuire al benessere collettivo.

Il futuro dell’Abruzzo si proietta verso un modello di sviluppo che integri progresso economico, responsabilità sociale e tutela del territorio, un Abruzzo capace di guardare al domani con ottimismo e determinazione.