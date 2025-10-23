Abruzzo: Nuovi criteri rischio idrogeologico, scoppia la polemica

La recente revisione dei criteri di calcolo relativi alla valutazione del rischio idrogeologico, promossa dall’Autorità di Bacino e contemplata nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni, sta generando profonda inquietudine nel tessuto economico e sociale dell’Abruzzo.

L’Aniem Pescara-Chieti, voce rappresentativa del settore edile e manifatturiero, ha espresso con forza le proprie preoccupazioni durante un incontro con il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, evidenziando potenziali conseguenze negative non solo per l’edilizia e l’attività estrattiva, ma anche per i comuni, la pianificazione territoriale complessiva e, in ultima analisi, per la capacità di sviluppo del territorio.

L’analisi approfondita condotta dall’Aniem, in collaborazione con la Regione Abruzzo e gli enti locali, mette in luce come le nuove elaborazioni dei piani di rischio, proposte dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, determinerebbero un inasprimento della classificazione del rischio esondazione in aree densamente popolate e di preminente vocazione produttiva.

Questo scenario rappresenta un elemento di forte criticità, considerando gli ingenti investimenti profusi dalla Regione.

Il Presidente Sospiri ha ricordato l’impegno finanziario significativo della Regione, che ha superato i 60 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture di laminazione, elementi cruciali per la mitigazione del rischio.

In risposta a questa nuova valutazione, la Regione si è resa disponibile a costituirsi attivamente in giudizio, a fianco di enti locali, associazioni di categoria e imprese, dinanzi al Tar e al Tribunale Superiore delle Acque, un segnale di determinazione nella difesa degli interessi regionali.

La perplessità espressa dal Presidente Sospiri si concentra sull’apparente contraddizione tra gli investimenti realizzati e la nuova mappatura del rischio, che segnala un aumento della vulnerabilità.

La Regione ha dimostrato responsabilità e lungimiranza nell’implementazione di soluzioni tecniche avanzate, e la nuova classificazione rischia di vanificare questi sforzi, generando incertezza e frenando lo sviluppo economico e urbanistico di ampie aree.

L’interpretazione dei parametri di rischio, quindi, necessita di un’analisi più accurata e contestualizzata.

Il rappresentante dell’Aniem, Lucente, sottolinea l’impossibilità per le imprese di sopportare ulteriori limitazioni imposte da parametri tecnici che non tengono adeguatamente conto degli interventi di mitigazione già implementati.

La richiesta fondamentale è una revisione delle valutazioni, basata su dati scientifici aggiornati e su una visione equilibrata del territorio, che consideri la complessità dei fattori idrogeologici e antropici in gioco.

L’obiettivo primario è stabilire una collaborazione costruttiva con le istituzioni per definire una pianificazione che concili sicurezza idraulica, sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio territoriale.

Si auspica, in definitiva, un approccio integrato che consideri non solo i rischi, ma anche le opportunità di valorizzazione del territorio abruzzese.