Abruzzo, ondata influenzale: sistema sanitario al collasso

L’ondata influenzale che ha investito l’Abruzzo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha messo a dura prova il sistema sanitario regionale, innescando un’impennata di accessi nei pronto soccorso e mettendo in luce le vulnerabilità strutturali del sistema di risposta alle emergenze sanitarie.

I dati raccolti dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di Pescara, Chieti e Teramo rivelano un quadro allarmante, caratterizzato da un’elevata prevalenza di influenza stagionale e sindromi simil-influenzali, con un impatto significativo sulla capacità di risposta delle strutture ospedaliere.

L’afflusso di pazienti, quantificabile in un numero complessivo di migliaia, ha superato di gran lunga le proiezioni standard, evidenziando una maggiore aggressività del virus rispetto alla stagione influenzale 2024-2025, con cui viene paragonata solo superficialmente.

L’analisi dei dati del Pronto Soccorso di Pescara, ad esempio, mostra un picco di 154 accessi per casi certificati di influenza nel mese di dicembre, seguito da un’ulteriore ondata di 16 casi nei primi giorni di gennaio.

Tuttavia, il numero di accessi per sindromi influenzali, stimato in quasi mille, rivela un quadro ben più ampio, composto da pazienti con manifestazioni cliniche compatibili con l’influenza, ma non ancora confermate da test diagnostici specifici.

Questa sovrastima, in parte dovuta alla difficoltà di discernere con certezza i casi di influenza da altre patologie respiratorie, contribuisce a congestionare ulteriormente le strutture di emergenza.

Le conseguenze di tale sovraccarico si sono tradotte in un aumento dei ricoveri ospedalieri, con diciassette casi accertati a Pescara e un numero complessivo superiore nelle altre ASL.

La necessità di gestire un numero elevato di pazienti, spesso anziani o affetti da comorbidità, ha comportato ritardi nei tempi di attesa per il ricovero, un problema esacerbato dalla già precaria situazione di sovraffollamento dei reparti.

L’ASL di Chieti ha registrato un incremento del 35% degli accessi, con una correlazione diretta con l’aumento dei ricoveri, confermando la difficoltà di modulare l’offerta assistenziale in risposta alla domanda.

Particolarmente preoccupante è l’incidenza di complicanze, come la polmonite, che ha coinvolto 31 pazienti nel periodo considerato nella zona di Teramo.

Questa complicazione, spesso associata a una prognosi più infausta, richiede un intervento specialistico e un monitoraggio intensivo, ulteriormente gravando sulle risorse ospedaliere.

L’evento influenza un quadro più ampio, evidenziando la necessità di un investimento strategico nel potenziamento della medicina territoriale, con particolare attenzione alla prevenzione primaria (campagne di vaccinazione mirate e informazione pubblica) e alla gestione dei casi lievi a domicilio, al fine di alleggerire la pressione sugli ospedali.

Inoltre, si rende urgente una revisione dei protocolli di gestione dei pazienti con sindromi simil-influenzali, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche e terapeutiche, evitando sprechi e garantendo un’assistenza più efficiente ed efficace.

La resilienza del sistema sanitario abruzzese dovrà essere ulteriormente rafforzata, investendo in personale qualificato, tecnologie avanzate e modelli organizzativi innovativi, per affrontare con maggiore preparazione le future ondate influenzali e le emergenze sanitarie che inevitabilmente si verificheranno.