Abruzzo: Pescara al centro della mappa della criminalità italiana

L’Abruzzo, con Pescara in vetta alla classifica regionale, si posiziona al centro di un’analisi più ampia sul panorama criminale italiano, delineata dal recente rapporto de “Il Sole 24 Ore”.

Il capoluogo adriatico, attestato al 31° posto a livello nazionale, registra 11.508 denunce totali, tradotte in un tasso di 3.690,5 reati ogni 100.000 abitanti – un dato che, pur collocandolo in posizione di spunta, necessita di essere contestualizzato nell’evoluzione generale del quadro criminale nazionale.

Seguono Teramo (53° posto), Chieti (79°) e L’Aquila (86°), con numeri e dinamiche proprie che rivelano un territorio complesso e sfaccettato.

La fotografia offerta dal rapporto non si limita a una mera elencazione di numeri; offre una finestra sull’andamento dei fenomeni criminali, basandosi su dati forniti dal Ministero dell’Interno e riguardanti le segnalazioni alle autorità giudiziarie.

L’analisi considera un rapporto tra i reati denunciati e la popolazione residente, evidenziando come specifiche aree di vulnerabilità si manifestino in modi differenti a seconda della provincia.

Un’analisi più approfondita rivela debolezze e miglioramenti specifici.

Pescara, ad esempio, mostra un peggioramento nella gestione dei reati legati agli stupefacenti, pur evidenziando una crescita, seppur modesta, nella difficoltà di contrastare le truffe e le frodi informatiche, un fenomeno in costante evoluzione e sempre più pervasivo.

La sua posizione relativa per quanto riguarda omicidi volontari e tentati omicidi suggerisce una preoccupazione latente, che richiede un’attenzione particolare da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

Teramo si confronta con un dato particolarmente delicato: il quinto posto per lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile, un miglioramento rispetto all’anno precedente indica un impegno significativo, ma non esclude la necessità di un monitoraggio costante e di interventi mirati.

Il posizionamento in coda per usura, nonostante la sua diminuzione, segnala una radicata presenza di questo crimine organizzato che richiede una risposta strategica e coordinata.

L’alta incidenza di violenze sessuali, tentati omicidi e omicidi volontari a Teramo impone una riflessione profonda sulle cause e sulle possibili soluzioni.

Il Chietino, con il terzo posto nell’ambito dell’usura e una significativa crescita nel settore degli stupefacenti, mostra un contrasto evidente.

L’Aquila, con un miglioramento nel contrasto al contrabbando e una rilevante incidenza di danneggiamenti con incendio, riflette le peculiarità di un territorio con dinamiche economiche e sociali specifiche.

A livello nazionale, l’aumento complessivo dei reati denunciati, con un incremento dell’1,7% rispetto al 2023, è un segnale di allarme che richiede un’analisi strutturale.

La microcriminalità, con i furti che rappresentano il 44% delle denunce, e la crescita di reati come le rapine, i reati legati agli stupefacenti e le violenze sessuali, sottolineano l’urgenza di politiche di prevenzione e di contrasto più efficaci.

L’aumento delle lesioni dolose e dei danneggiamenti contribuisce a dipingere un quadro di crescente insicurezza percepita e reale.

Le dinamiche che alimentano questo aumento richiedono un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche le istituzioni sociali, il mondo del lavoro e la comunità nel suo complesso, per affrontare le cause profonde della criminalità e promuovere una cultura della legalità e della sicurezza.