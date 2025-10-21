Abruzzo: Piano strategico per ridurre le liste d’attesa negli ospedali

La Regione Abruzzo interviene con un piano strategico per contrastare il protrarsi delle liste d’attesa negli ospedali, un problema strutturale che affligge l’intero sistema sanitario nazionale.

L’iniziativa, che prende avvio sabato 25 ottobre, si articola in una serie di misure straordinarie, calibrate sulle specifiche esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL), tenendo conto delle peculiarità demografiche e dei bisogni sanitari del territorio di competenza.

L’approccio scelto non si limita a una semplice “infiltrazione” di risorse, ma mira a una riorganizzazione temporanea e flessibile dell’offerta assistenziale, attraverso l’organizzazione di open day dedicati a specifiche prestazioni e l’attivazione di servizi aggiuntivi nei fine settimana.

Questa scelta riflette la consapevolezza che un’azione efficace richiede un’analisi approfondita delle cause profonde del fenomeno, che trascendono le responsabilità amministrative locali e si inseriscono in un contesto più ampio di criticità nazionali.

Come sottolinea l’Assessore Regionale alla Salute, Nicoletta Verì, le liste d’attesa sono un sintomo di un sistema sotto pressione, esposto a fattori multipli, tra cui l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malattie croniche, le carenze di personale sanitario e le difficoltà nell’aggiornamento tecnologico delle strutture.

Ridurle drasticamente rappresenta una sfida complessa, che non può essere risolta con soluzioni immediate o superficiali.

Le misure intraprese costituiscono un primo passo, un “segnale” di impegno concreto da parte della Regione, ma non rappresentano la soluzione definitiva.

Si tratta di un’azione sperimentale, un banco di prova per valutare l’efficacia di modelli organizzativi innovativi e per raccogliere dati utili a orientare le scelte future.

La loro ripetizione periodica, a seconda delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sarà fondamentale per garantire un impatto duraturo.

L’iniziativa si fonda sulla collaborazione attiva del personale sanitario, la cui disponibilità e sensibilità professionale rappresentano un fattore cruciale per il successo dell’operazione.

Questo dimostra come la volontà politica, se supportata da un impegno condiviso da parte degli operatori sanitari, possa tradursi in un miglioramento tangibile per i cittadini.

L’obiettivo finale è quello di garantire un accesso più equo e tempestivo alle cure, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualità della vita dei pazienti, nel rispetto dei principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale.