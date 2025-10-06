Abruzzo protagonista al Ttg: rilancio del turismo regionale

Abruzzo protagonista al Ttg Travel Experience: un’occasione strategica per il rilancio del turismo regionaleLa Regione Abruzzo si appresta a partecipare con rinnovata energia alla 62ª edizione del Ttg Travel Experience di Rimini (8-10 ottobre), un evento di primaria importanza nel panorama internazionale per la promozione turistica.

L’impegno regionale si concretizza in una presenza sinergica e coordinata, frutto di un protocollo d’intesa recentemente rinnovato, che vede la Regione collaborare attivamente con le Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso.

L’area espositiva, di circa 200 metri quadrati, situata nel padiglione A7/335-406, si configura come un vero e proprio hub per la valorizzazione del territorio abruzzese.

La partecipazione, presentata ufficialmente in una conferenza stampa presso la sede regionale di Pescara, ha visto l’intervento del sottosegretario alla presidenza e delegato al Turismo, Daniele D’Amario, del vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Lido Legnini, e del vicesegretario generale della Camera di Commercio del Gran Sasso, Salvatore Florimbi.

Lo stand istituzionale sarà dedicato a un’offerta turistica integrata, che pone al centro le eccellenze del territorio.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle aree naturali protette, custodi di un patrimonio ambientale e paesaggistico di inestimabile valore, e che offriranno il loro supporto attivo alla promozione.

Un elemento chiave sarà la presenza di 31 operatori turistici regionali, selezionati per rappresentare l’intera gamma dell’offerta abruzzese: alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, tour operator, produttori di prodotti tipici.

Questi operatori, dislocati in postazioni personalizzate, avranno l’opportunità di stringere relazioni dirette con buyer internazionali provenienti da oltre 75 paesi, con un incremento significativo (circa il 50%) di nuovi interlocutori rispetto all’edizione precedente.

Questo aspetto sottolinea l’intenzione di ampliare le reti commerciali e di attrarre nuovi flussi turistici verso l’Abruzzo.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Awake to a new era” (Svegliatevi a una nuova era), incarna la necessità di un ripensamento profondo del modello turistico, orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla capacità di rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione.

D’Amario ha sottolineato come questa visione si allinei perfettamente con l’impegno dell’Abruzzo a promuovere un turismo responsabile e di qualità, in grado di valorizzare le risorse locali e di creare opportunità di sviluppo economico e sociale.

L’importanza di un approccio collaborativo tra le istituzioni regionali e le Camere di Commercio è stata un elemento centrale della presentazione.

Legnini ha evidenziato come questa sinergia abbia generato un crescente interesse da parte degli operatori turistici internazionali nei confronti dell’Abruzzo.

Florimbi ha aggiunto che questo lavoro coordinato ha contribuito a elevare il livello di professionalità e competenza degli operatori locali.

L’esperienza maturata in questi anni ha portato a un’elevata qualificazione del settore e a una maggiore capacità di rispondere alle esigenze del mercato internazionale, posizionando l’Abruzzo come una destinazione turistica sempre più attrattiva e competitiva.