Abruzzo protagonista al TTG: turismo in evoluzione tra tradizione e innovazione.

Abruzzo protagonista al TTG: un turismo in evoluzione tra tradizione e innovazioneRimini, fulcro fieristico del turismo italiano, ha ospitato l’edizione 2025 del TTG, la fiera di riferimento per agenzie di viaggio e tour operator.

La Regione Abruzzo, in sinergia con le Camere di Commercio, ha affiancato la Confederazione delle Regioni e il Ministero del Turismo, rappresentato dalla Ministra Daniela Santanché, in un evento cruciale per il futuro del settore.

Il sottosegretario al Turismo, Daniele D’Amario, in qualità di coordinatore della Commissione Turismo, ha presieduto la cerimonia inaugurale, sottolineando l’importanza della fiera come piattaforma strategica per la promozione del territorio.

L’Abruzzo si è presentato al TTG con un’esposizione dinamica e articolata, frutto di una collaborazione sinergica che coinvolge i tre Parchi nazionali e una vasta gamma di operatori turistici.

Lo stand regionale ha rappresentato un vero e proprio crocevia di opportunità, mettendo in luce la ricchezza e la varietà dell’offerta turistica abruzzese.

Ben 31 aziende, dai consorzi di produttori ai tour operator specializzati, hanno presentato progetti innovativi e prodotti turistici diversificati, testimoniando la vitalità di un mercato in continua evoluzione.

Il sottosegretario D’Amario ha focalizzato l’attenzione sulla capacità dimostrata dagli operatori abruzzesi di competere a livello nazionale e internazionale, sottolineando il ruolo strategico della Regione nel fornire supporto e visibilità.

“Questi appuntamenti, pur essendo tecnicamente specializzati, sono fondamentali per sostenere i nostri operatori e per costruire una narrazione turistica forte e coerente,” ha affermato.

La crescita esponenziale delle presenze turistiche – un dato che raggiunge il 16,6% negli otto mesi del 2025 e un impressionante 35% per i visitatori stranieri – conferma l’efficacia delle strategie implementate.

Questa ripresa, consolidata dopo anni di incertezza, testimonia il successo di un approccio basato sulla collaborazione tra Regione, Camere di Commercio e operatori locali.

Oltre ai numeri, l’Abruzzo si distingue per la qualità dell’offerta turistica, che spazia dalle suggestive vestigia storiche ai percorsi naturalistici incontaminati, passando per l’eccellenza enogastronomica e l’artigianato locale.

Questa diversificazione rappresenta un fattore chiave per attrarre un turismo sempre più attento all’autenticità e alla sostenibilità.

Con un orizzonte ambizioso che punta a superare gli 8 milioni di presenze annuali, l’Abruzzo si proietta verso il futuro con fiducia, consapevole del proprio potenziale e determinato a consolidare la propria posizione come destinazione turistica di eccellenza nel panorama italiano ed europeo.

L’obiettivo è non solo raggiungere numeri record, ma anche costruire un turismo che valorizzi il territorio, crei opportunità di sviluppo e contribuisca a preservare l’identità culturale e naturale dell’Abruzzo.