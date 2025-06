Abruzzo, respinto il fine vita: un’ombra sulla politica regionale.

Un’ombra si è abbattuta oggi sul Consiglio Regionale d’Abruzzo, un’ombra che riflette non solo un fallimento politico locale, ma anche una più ampia riflessione sull’etica e la responsabilità civile. La bocciatura della proposta di legge sul fine vita, un provvedimento atteso con urgenza e sostenuto da una significativa spinta popolare, rivela una scelta deliberata di immobilismo da parte della coalizione di centrodestra, una scelta che il Partito Democratico, attraverso le voci del segretario regionale Daniele Marinelli, della responsabile Diritti Marielisa Serone e del gruppo consiliare, giudica profondamente ingiusta.Questa decisione trascende la mera dinamica politica locale; essa incide direttamente sulla vita di individui e famiglie che si trovano ad affrontare sofferenze insopportabili senza adeguate tutele legali e senza la garanzia di una morte dignitosa. La mancata approvazione della legge, infatti, priva questi soggetti del diritto fondamentale all’autodeterminazione, alla libertà di scegliere il percorso finale dell’esistenza, un diritto che dovrebbe essere riconosciuto e protetto da ogni sistema democratico.Il centrodestra, con questo gesto, dimostra una latente incapacità di confrontarsi con le complesse sfide etiche che caratterizzano il nostro tempo. Sembra preferire la via della cautela, spaventato forse da un ipotetico calo di consensi, piuttosto che assumersi la responsabilità di affrontare una questione che tocca nel profondo la coscienza collettiva. La sofferenza umana non può essere un mero fattore di calcolo politico, un elemento da maneggiare per ottenere vantaggi elettorali. La dignità di una persona, soprattutto nel momento più vulnerabile della sua vita, non può essere ridotta a un mero strumento di consenso.La proposta di legge non era né un’imposizione ideologica né un tentativo di dividere la comunità. Al contrario, nasceva dall’impellente necessità di fornire un quadro normativo chiaro, umano e rispettoso per coloro che si trovano ad affrontare condizioni di sofferenza irreversibile. Si trattava di un tentativo responsabile e civile per colmare un vuoto legislativo che la politica ha il dovere di sanare, evitando di delegare tale compito alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.Il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha perso un’opportunità storica di affermare i valori fondanti di una società civile avanzata, una società che pone al centro la persona, con la sua dignità e il suo diritto all’autodeterminazione. La bocciatura rappresenta una sconfitta morale, un arretramento sul fronte dei diritti civili, ma non intacca la determinazione della mobilitazione popolare che sostiene questa battaglia. La vicenda di Daniele Pieroni, scrittore pescarese costretto a recarsi in Toscana per poter esercitare il diritto alla scelta, è un monito doloroso che sottolinea l’urgenza di una legislazione uniforme sul territorio nazionale. La dignità non può attendere; la storia ci impone di agire. Il silenzio e l’immobilismo non sono più un’opzione percorribile.