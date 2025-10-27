Abruzzo, Riforma Idrica: Marsilio Traccia la Via della Modernizzazione

Il futuro del servizio idrico integrato in Abruzzo: un imperativo di modernizzazione, equità e visione strategica.

Durante un confronto istituzionale cruciale, promosso da ERSI Abruzzo e tenutosi nell’imponente cornice storica dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, il Presidente della Regione Marco Marsilio ha tracciato le linee guida per una trasformazione radicale del sistema idrico regionale, delineando un percorso volto a superare le criticità pregresse e a proiettare l’Abruzzo verso un modello di gestione all’avanguardia.

Il dibattito, che ha visto la partecipazione attiva dei vertici regionali, dei rappresentanti degli enti locali e di figure chiave come la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Sulmona Luca Tirabassi, ha focalizzato l’attenzione sulla proposta di legge in fase di elaborazione, una riforma strutturale che ambisce a ridefinire i principi fondanti del servizio idrico.

Si tratta di un atto legislativo di portata significativa, destinato a innescare un processo di investimento mirato all’ammodernamento delle infrastrutture, alla drastica riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione dell’erogazione del servizio, con una particolare attenzione alle aree interne e montane, spesso penalizzate da una gestione inefficiente e da una distribuzione iniqua.

L’acqua, lungi dall’essere una semplice commodity, è stata definita come un bene pubblico essenziale, strategico e inalienabile, custode di un patrimonio naturale e culturale da preservare per le generazioni future.

La visione del Presidente Marsilio è quella di un Abruzzo protagonista in termini di gestione moderna, trasparenza, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Questo implica una governance unitaria, capace di attrarre capitali, stimolare l’innovazione tecnologica e assicurare un accesso equo e continuo alla risorsa idrica per tutti i cittadini.

Il percorso intrapreso, con un investimento di oltre cinquecento milioni di euro, testimonia l’impegno concreto della Regione nell’affrontare le problematiche strutturali del ciclo idrico, dalla depurazione alle reti di distribuzione, fino all’irrigazione agricola e all’approvvigionamento industriale.

L’assegnazione di quasi un terzo delle risorse del Fondo di coesione alla gestione dell’acqua sottolinea ulteriormente la priorità strategica attribuita a questa risorsa vitale.

Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle politiche ambientali, ha ulteriormente enfatizzato la natura complessa della sfida, delineandola come un imperativo di sostenibilità, innovazione e responsabilità condivisa.

L’attenzione si concentra sul rafforzamento della pianificazione regionale, sull’incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche e sulla promozione di pratiche di uso efficiente, che favoriscano la conservazione del bene comune.

L’obiettivo finale è garantire un servizio di alta qualità in ogni angolo del territorio regionale, tutelando le sorgenti e riducendo le dispersioni attraverso l’implementazione di tecnologie avanzate e la sensibilizzazione dei cittadini.

Questo approccio integrato, che unisce visione strategica, investimenti mirati e partecipazione attiva degli stakeholder, rappresenta la chiave per costruire un sistema idrico abruzzese resiliente, equo e all’altezza delle sfide del futuro.