Abruzzo, rivoluzione per i diabetici: insulina in farmacia dal 2026

A partire dal 2026, la Regione Abruzzo introduce un significativo cambiamento nell’erogazione di insulina e strumenti per l’autocontrollo glicemico per i pazienti diabetici, un intervento strutturale volto a semplificare l’accesso alle cure e a decongestionare i servizi ospedalieri.

La delibera, approvata dalla Giunta Regionale il 4 dicembre 2025, stabilisce un sistema di distribuzione capillare attraverso le farmacie territoriali, segnando una rottura con le modalità attuali che prevedono il ritiro dei farmaci presso le farmacie ospedaliere.

Questo processo di innovazione, frutto di un percorso collaborativo che ha coinvolto attivamente diverse figure chiave del sistema sanitario regionale, rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei pazienti e un investimento nel miglioramento della qualità della vita per le persone affette da diabete.

Il dialogo costruttivo con i medici diabetologi, le associazioni di pazienti, le organizzazioni di categoria come Federfarma e Assofarm, e le ASL (Aziende Sanitarie Locali), ha permesso di definire un modello di servizio ottimizzato, tenendo conto delle specificità locali e delle necessità degli utenti.

L’implementazione del nuovo sistema avverrà in modo graduale, per consentire un’adeguata transizione e garantire la continuità delle cure.

Durante il periodo di transizione, che si protrarrà fino alla visita di revisione annuale del piano terapeutico programmata per il 2026, i pazienti potranno continuare a ritirare l’insulina e i presidi per l’autocontrollo glicemico sia nelle farmacie ospedaliere che in quelle territoriali, in base al piano terapeutico in loro possesso.

Questa scelta pragmatica mira a minimizzare l’impatto del cambiamento sui pazienti, permettendo al contempo di perfezionare i dettagli operativi del nuovo servizio e di calibrare gli acquisti dei materiali necessari.

Per accedere al servizio nelle farmacie territoriali, i pazienti dovranno disporre di un piano terapeutico digitalizzato, rilasciato dal diabetologo durante la visita di revisione annuale.

Questa digitalizzazione è un elemento cruciale per la tracciabilità dei farmaci, la sicurezza del paziente e l’ottimizzazione della gestione delle risorse.

L’adozione di un approccio digitale facilita inoltre la condivisione delle informazioni tra il medico curante, il diabetologo e il farmacista, promuovendo una presa in carico globale e personalizzata del paziente.

L’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico svolto dal Dipartimento Sanità e da tutti gli stakeholder del sistema, evidenziando l’impegno condiviso per il benessere dei pazienti diabetici.

Questa iniziativa non è solo un miglioramento nell’erogazione dei farmaci, ma anche un segnale di una sanità regionale orientata all’innovazione, all’accessibilità e alla centralità del paziente.

L’approccio collaborativo e il graduale processo di implementazione testimoniano la volontà di costruire un sistema più efficiente e sostenibile, in grado di rispondere alle sfide demografiche e sanitarie del futuro.