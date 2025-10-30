Abruzzo: Sanità al collasso, un diritto negato

Un’emergenza silenziosa, amplificata dalle voci disperate di pazienti oncologici, sta mettendo a dura prova il sistema sanitario abruzzese e solleva interrogativi urgenti sulla sua tenuta e sull’effettivo rispetto del diritto alla salute.

La vicenda, originariamente denunciata da pazienti della ASL di Chieti e successivamente portata alla ribalta dal consigliere regionale Antonio Di Marco, è ben più di una semplice carenza di farmaci: è un sintomo di un malessere strutturale che affligge la sanità pubblica in Abruzzo, un campanello d’allarme che necessita di un’analisi approfondita e di interventi risolutivi.

L’interrogazione parlamentare annunciata dal senatore Michele Fina non è una reazione impulsiva, ma una presa di posizione necessaria per sollecitare il Ministro della Salute a intervenire su una situazione che rischia di compromettere la sopravvivenza di persone fragili e vulnerabili.

La gravità dei fatti, se confermati, non può essere minimizzata né ignorata: si tratta di una violazione dei principi fondamentali che devono guidare l’azione del sistema sanitario nazionale.

Il quadro che emerge è quello di un sistema sanitario in sofferenza, gravato da un debito crescente, da liste d’attesa chilometriche e da disagi cronici.

Questa situazione, finanziata in larga parte con le tasse dei cittadini, sta erodendo la fiducia dei pazienti e mettendo a rischio l’universalità dei servizi offerti.

L’articolo 2 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute come un diritto inalienabile, ma la realtà che si sta vivendo in Abruzzo sembra allontanarsi sempre più da questo ideale.

Le reiterate negazioni da parte dei vertici regionali, inizialmente da parte del Presidente Marsilio e successivamente dal manager dell’azienda sanitaria, non fanno altro che acuire le preoccupazioni.

La presentazione di testimonianze scritte da parte dei pazienti durante la seduta del consiglio regionale rivela una distanza abissale tra la narrazione ufficiale e l’esperienza concreta di chi si rivolge al sistema sanitario pubblico.

È imperativo andare oltre le smentite e le accuse reciproche.

È necessario un’indagine trasparente e imparziale che accerti i fatti, individui le responsabilità e proponga soluzioni concrete.

Questa crisi non può essere affrontata con la retorica o con la difesa a oltranza di posizioni politiche: richiede un’azione immediata e coordinata per garantire a tutti i cittadini abruzzesi il diritto a ricevere cure adeguate e tempestive.

La vicenda di Chieti deve fungere da monito per l’intero Paese, spingendo a una riflessione più ampia sul futuro della sanità pubblica in Italia.

Il rischio di una deriva privatizzatrice, se non contrastata, potrebbe compromettere l’accesso alle cure per i più deboli e accentuare le disuguaglianze sociali.

La difesa della sanità pubblica universale e di qualità deve essere una priorità assoluta per tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nei valori della Costituzione italiana.

La salute non è un privilegio, ma un diritto di tutti, e la sua tutela è un dovere imprescindibile dello Stato.