Abruzzo: Sanità di Prossimità Digitale, Innovazione per i Cittadini

Rinnovare l’esperienza di cura: la Regione Abruzzo investe in una Sanità di Prossimità digitaleLa Regione Abruzzo ha inaugurato un’ambiziosa iniziativa volta a trasformare radicalmente l’accesso ai servizi sanitari, inaugurando un nuovo paradigma di “Sanità di Prossimità”.

Il progetto, denominato “Sanità di Prossimità – Digitalizzazione dei Servizi in Multicanalità”, finanziato con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), mira a colmare il divario tra cittadini e strutture sanitarie attraverso un’infrastruttura digitale avanzata e capillare.

L’iniziativa, presentata in data odierna all’Aquila alla presenza delle autorità regionali, include la distribuzione gratuita in comodato d’uso di totem multifunzione “Kiosk Teseo M Pay” e di totem informativi destinati ad Asl, ospedali e Case di Comunità.

Questi dispositivi, concepiti come punti di accesso unificato ai servizi, rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai tradizionali canali di erogazione, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza operativa e migliorare l’esperienza utente.

Grazie all’integrazione con la tessera sanitaria, i cittadini potranno accedere a una vasta gamma di servizi direttamente dai totem.

La prenotazione di prestazioni mediche, il ritiro di referti, il pagamento tramite POS e PagoPA, la stampa del tesserino sanitario e la consultazione del proprio fascicolo sanitario elettronico (FSE) diventeranno operazioni semplici e immediate, eliminando code e procedure complesse.

L’interfaccia utente intuitiva e la possibilità di personalizzazione da parte delle aziende sanitarie locali, come dimostrato durante la presentazione, garantiscono un’esperienza user-friendly e adattabile alle specifiche esigenze territoriali.

Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha sottolineato come questo progetto non sia un mero adempimento burocratico, ma un investimento strategico per una sanità più accessibile e centrata sul paziente.

L’innovazione digitale è infatti intesa come strumento propulsivo per la semplificazione dei processi, la riduzione dei tempi di attesa e l’accelerazione della fruizione dei servizi sanitari.

L’Assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha enfatizzato l’impatto positivo del progetto in termini di valorizzazione dell’innovazione, efficienza e sostenibilità.

L’adozione di tecnologie all’avanguardia consente di monitorare in modo più preciso l’utilizzo dei servizi sanitari, ottimizzando la programmazione regionale e riducendo gli sprechi.

A conclusione degli interventi, l’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha evidenziato come il progetto contribuisca a portare servizi sanitari essenziali in aree geograficamente distanti, riducendo la necessità di spostamenti e snellendo le procedure burocratiche.

L’iniziativa si configura dunque come un pilastro fondamentale per lo sviluppo di una sanità digitale moderna e reattiva ai bisogni emergenti della popolazione abruzzese, rafforzando il sistema di assistenza territoriale e promuovendo un approccio più proattivo nella gestione della salute.

Questo progetto rappresenta un passo decisivo verso una Sanità 4.0, attenta alle esigenze dei cittadini e capace di rispondere in modo efficiente e personalizzato.