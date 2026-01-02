Abruzzo: Screening Neonatale Salva un Bambino con SMA

L’introduzione dello screening neonatale obbligatorio in Abruzzo si è rivelata cruciale, consentendo l’identificazione precoce di un caso di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) in un neonato nato in Molise, ma assistito presso l’ospedale di Vasto.

Questo evento segna una pietra miliare per la sanità regionale, rappresentando una duplice primizia: la prima diagnosi tramite screening neonatale e la prima somministrazione di terapia genica per questa patologia devastante.

L’Atrofia Muscolare Spinale è una malattia genetica rara, riconducibile a mutazioni nel gene SMN1.

Queste alterazioni compromettono la produzione di una proteina essenziale per la sopravvivenza dei motoneuroni, le cellule responsabili del controllo muscolare.

La conseguente degenerazione di questi neuroni porta a una progressiva perdita di forza, atrofia muscolare, difficoltà nella deglutizione, nel linguaggio e nella respirazione, con un impatto gravissimo sulla mobilità e sulla qualità di vita.

La prognosi, in assenza di interventi terapeutici, era tradizionalmente segnata da una ridotta aspettativa di vita e da una disabilità profonda.

Il neonato, identificato attraverso lo screening, è stato prontamente trasferito presso l’unità di Neonatologia dell’ospedale di Chieti, centro di riferimento regionale per le malattie rare.

Qui, è stato sottoposto alla terapia genica, un approccio terapeutico rivoluzionario che consiste nell’infusione di una copia funzionale del gene SMN1.

Questa “correzione” genetica, somministrata precocemente anche in assenza di manifestazioni cliniche evidenti, agisce a livello cellulare per contrastare la causa principale della malattia.

L’acquisizione urgente di questa terapia, il cui costo supera ampiamente il milione di euro, testimonia l’urgenza di intervenire nelle prime fasi della vita.

L’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, sottolinea l’importanza di proseguire nell’implementazione di programmi di prevenzione.

Solo attraverso lo screening sistematico è possibile intervenire tempestivamente, massimizzando le possibilità di contrastare la progressione della malattia e garantire un futuro più sereno per i pazienti.

Il direttore generale della ASL, Mauro Palmieri, evidenzia le solide basi scientifiche che supportano l’efficacia della terapia genica, ribaltando scenari precedentemente caratterizzati da poche speranze e da una quasi certezza di grave disabilità.

L’evento è il coronamento di un progetto pilota avviato presso il Centro Studi Avanzati e Tecnologie dell’Università ‘D’Annunzio’, come ha sottolineato il rettore, Liborio Stuppia.

Questo progetto ha permesso di ampliare significativamente il numero di malattie sottoposte a screening neonatale, posizionando l’Abruzzo all’avanguardia nella diagnosi precoce di patologie rare, che altrimenti si rivelerebbero incurabili se diagnosticate tardivamente.

Questo approccio innovativo non solo offre una speranza concreta per i bambini affetti da SMA, ma contribuisce anche a rafforzare il sistema sanitario regionale e a promuovere la ricerca scientifica.