Abruzzo: Sostegno alle famiglie con malati oncologici e trapianti

Un segnale tangibile di impegno sociale e di attenzione verso le fragilità umane giunge dall’Abruzzo, dove 177 nuclei familiari riceveranno un contributo regionale per alleviare il peso economico legato alla cura di congiunti affetti da patologie oncologiche o in attesa o sottoposti a trapianto.

L’annuncio, diffuso dall’Assessore alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo, non è solo una notizia di finanziamento, ma riflette una strategia regionale volta a rafforzare il sostegno alle famiglie in situazioni di particolare vulnerabilità.

Il dato che emerge con particolare rilievo è la copertura integrale delle istanze presentate.

A differenza di altre iniziative, dove la scarsità di risorse limita l’accesso ai benefici, in questo caso, la giunta regionale ha dimostrato una volontà concreta di rispondere positivamente a tutte le richieste che hanno soddisfatto i requisiti previsti dal bando.

Questo risultato è stato reso possibile da un aumento significativo della dotazione finanziaria rispetto agli anni precedenti, un investimento mirato a estendere la rete di protezione sociale e a garantire che nessun malato o caregiver si senta abbandonato.

Se lo scorso anno si era registrato il finanziamento di 142 istanze, l’incremento delle domande, salite a 177 quest’anno, ha stimolato un ulteriore sforzo nell’allocazione delle risorse.

Questa scelta, lungi dall’essere una mera formalità amministrativa, rappresenta una risposta concreta al bisogno, un impegno a non lasciare indietro nessuno.

L’Assessore Santangelo sottolinea come questo risultato concretizzi l’obiettivo ambizioso della giunta regionale: massimizzare il numero di beneficiari, garantendo a quante più famiglie possibili un sollievo economico in un momento di grande difficoltà.

L’iniziativa, per quanto significativa, non esaurisce l’impegno regionale verso la promozione dell’inclusione e del benessere sociale.

Al contrario, si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati, con particolare attenzione al progetto “Vita Indipendente”, finanziato attraverso il programma FSE Plus.

L’imminente pubblicazione del bando per questo programma prefigge l’obiettivo di offrire ulteriori opportunità di sostegno a persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il contributo economico, destinato a coprire spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure, viene erogato in percentuale, variabile tra il 50% e il 100% a seconda della tipologia di spesa e del soggetto beneficiario (paziente o accompagnatore).

Il limite massimo per singola domanda è di 2.000 euro, incrementato a 3.000 in caso di rimborso sia al paziente che a un familiare, testimoniando una sensibilità regionale verso le complessità emotive ed economiche che accompagnano la malattia.

Questa misura non è solo un supporto economico, ma un atto di dignità e riconoscimento del ruolo cruciale dei caregiver, spesso invisibili ma essenziali nel percorso di cura.