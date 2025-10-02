Abruzzo sotto emergenza: Pescara chiude parchi e aree naturali.

L’Abruzzo, flagellato da un’intensa perturbazione atmosferica iniziata ieri, richiede misure urgenti e proattive per salvaguardare la sicurezza dei cittadini.

In risposta all’emergenza, il Comune di Pescara, con l’ordinanza n.

135 del sindaco Carlo Masci, ha implementato restrizioni mirate a limitare i rischi derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche.

La decisione si basa su una valutazione prudenziale, data la potenziale instabilità delle strutture arboree esposte a raffiche di vento e precipitazioni abbondanti.

Il provvedimento, in linea con i protocolli di sicurezza previsti in situazioni di emergenza, vieta l’accesso a tutti i parchi urbani fino a sabato 4 ottobre.

Un divieto più esteso, protratto fino a domenica 5 ottobre, è stato invece disposto per le aree naturali di pregio, in particolare la Pineta Dannunziana e la Riserva Naturale di Santa Filomena, ecosistemi particolarmente vulnerabili agli effetti del maltempo.

Oltre alla chiusura degli spazi pubblici, l’ordinanza introduce limitazioni alla circolazione pedonale e ciclabile lungo il percorso adiacente alla Pineta Nord, un tratto particolarmente esposto al rischio di caduta di rami o alberi.

Si rende inoltre necessaria l’imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità della costa, nello specifico nell’area compresa tra gli stabilimenti balneari Acapulco e Tahiti, al fine di agevolare le operazioni di controllo e garantire la libera circolazione dei mezzi di soccorso.

L’intervento del Comune non si limita all’applicazione di restrizioni, ma riflette la volontà di adottare un approccio responsabile e orientato alla prevenzione.

Le misure adottate sono finalizzate a permettere squadre specializzate di effettuare ispezioni approfondite sullo stato di salute degli alberi, verificando la stabilità delle radici e individuando eventuali elementi di pericolo.

L’obiettivo primario è quello di preservare l’integrità del patrimonio arboreo cittadino e, parallelamente, garantire la sicurezza di persone e cose.

Palazzo di Città sollecita la massima collaborazione da parte della cittadinanza, esortando i residenti e i visitatori ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite e a evitare di frequentare le aree interessate dalle restrizioni.

L’emergenza climatica in atto impone un comportamento responsabile e consapevole, improntato alla prudenza e alla tutela collettiva.

Si raccomanda, inoltre, di seguire gli aggiornamenti forniti dagli organi competenti e di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.