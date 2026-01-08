Abruzzo sotto il gelo: temperature estreme e allarme climatico.

L’Abruzzo, scrigno di paesaggi montani incontaminati, ha recentemente sperimentato un’ondata di freddo intenso, con temperature notturne che hanno puntato verso il gelo in modo significativo.

I dati, raccolti dalla rete capillare di stazioni meteorologiche e webcam gestite dall’associazione Caput Frigoris (https://www.caputfrigoris.it), offrono uno spaccato dettagliato delle condizioni estreme che hanno investito la regione.

La severità del freddo si è manifestata in maniera particolarmente accentuata nelle aree montane, dove le minime hanno toccato valori impressionanti.

A Navelli, nel cuore dell’Aquilano, la stazione di Civitaretenga ha registrato -17.4°C a soli 723 metri di altitudine, un segnale chiaro della persistenza di aria fredda in queste zone.

L’Altopiano delle Cinque Miglia, a 1250 metri, ha subito un calo a -15.8°C, evidenziando come l’aumento dell’altitudine accentui l’effetto del freddo.

Sull’imponente versante teramano del Gran Sasso, il Rifugio Franchetti, a 2433 metri, ha misurato -15.7°C, un dato significativo che sottolinea la vulnerabilità di queste aree ad eventi climatici estremi.

Il Rifugio, punto di riferimento per escursionisti e amanti della montagna, incarna la sfida di bilanciare l’accessibilità con la protezione dalle condizioni ambientali avverse.

Anche Campo Imperatore, la “vetta d’Italia”, non è stata risparmiata, con la stazione meteo “Giardino alpino” che ha rilevato -13.7°C a 2132 metri.

Questa stazione, strategicamente posizionata per il monitoraggio del clima alpino, fornisce dati cruciali per la ricerca scientifica e la previsione delle condizioni meteorologiche.

Questi dati, frutto di un’accurata rete di monitoraggio, non sono semplicemente indicatori di un’ondata di freddo; essi rappresentano un campanello d’allarme.

L’intensità e la frequenza di eventi simili sollevano interrogativi sulla crescente volatilità climatica e sulla necessità di adattare le infrastrutture, le attività agricole e le pratiche di gestione del territorio.

La resilienza delle comunità montane abruzzesi, profondamente legate alla terra e alle sue risorse, sarà cruciale per affrontare le sfide poste da un clima in rapida evoluzione.

L’associazione Caput Frigoris, con la sua dedizione al monitoraggio e alla divulgazione dei dati, svolge un ruolo fondamentale in questo processo, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni concrete per la protezione dell’ambiente montano abruzzese.