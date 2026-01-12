Abruzzo sotto una morsa glaciale: temperature record e allerta generale.

Un’ondata di freddo glaciale ha stretto d’assedio l’Abruzzo, un fenomeno di rara intensità che ha cancellato le distinzioni tra interno montano e fascia costiera.

I dati, provenienti dalla rete capillare di monitoraggio meteo-ambientale “Caput Frigoris”, gestita dall’associazione aquilana, dipingono un quadro di temperature drasticamente inferiori alle medie stagionali, evidenziando un’anomalia climatica di notevole impatto.

L’epicentro del gelo si è manifestato sull’altopiano delle Cinque Miglia, dove il termometro ha implacabilmente segnato -23,6°C, un valore che trascende la quotidianità e solleva interrogativi sulla crescente instabilità delle condizioni atmosferiche.

Simili temperature estreme non sono confinate alle vette; anche i Piani di Pezza (-22,4°C) e le zone adiacenti agli impianti sciistici di Campo Felice (-21,9°C) hanno subito un calo termico severo, confermando la pervasività del fenomeno.

Nel cuore dell’entroterra aquilano, il paese di Rocca di Mezzo ha registrato -15,9°C, un dato che testimonia la profondità e l’ampiezza dell’irruzione di aria fredda.

Sorprendentemente, l’effetto gelido non ha risparmiato la costa adriatica, dove i valori minimi hanno raggiunto livelli inusuali.

Giulianova Lido ha subito -2,4°C, Pineto -1,3°C, mentre Montesilvano (Pescara) e Francavilla al Mare (Chieti) hanno registrato rispettivamente -0,6°C e -0,2°C.

Questa estensione del freddo, che coinvolge anche le zone costiere tipicamente più miti, sottolinea la complessità e l’imprevedibilità dei sistemi meteorologici attuali.

Questo evento non è solamente una questione di temperature; implica conseguenze potenzialmente gravi per l’agricoltura, l’ecosistema e l’infrastruttura regionale.

Il rischio di gelate tardive, che potrebbero danneggiare i raccolti primaverili, è elevato.

La fauna selvatica, già provata dagli inverni severi, potrebbe subire ulteriori stress.

Inoltre, la necessità di garantire l’efficienza degli impianti di riscaldamento e la sicurezza delle strade, date le condizioni di ghiaccio e scarsa visibilità, richiede un’attenzione particolare da parte delle autorità e della popolazione.

L’analisi approfondita dei dati “Caput Frigoris” potrebbe rivelare pattern climatici emergenti e fornire indicazioni preziose per la mitigazione dei rischi futuri, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici globali sempre più evidenti.