Abruzzo: Studenti STEM, un investimento nel futuro e nell’innovazione.

L’imminente apertura dell’anno scolastico porta con sé un appello strategico rivolto agli studenti abruzzesi: abbracciare il percorso formativo nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Questa scelta non si configura come una semplice opzione didattica, ma come un investimento primario nel futuro professionale e nello sviluppo del territorio.

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, sottolinea con forza come le discipline STEM siano diventate il motore propulsivo dell’innovazione a livello mondiale.

La loro influenza si estende ben oltre il laboratorio o l’aula, impattando direttamente sulla crescita economica, sulla competitività e sul progresso sociale di una nazione.

In Abruzzo, come in altre aree d’Italia, il panorama industriale si sta trasformando rapidamente.

L’avvento dell’Industria 4.0, la digitalizzazione pervasiva e la ricerca all’avanguardia creano un vuoto di competenze tecniche che il mercato del lavoro sta faticando a colmare.

Le aziende, infatti, manifestano una crescente necessità di profili professionali specializzati, diplomati e laureati in questi ambiti.

Tuttavia, accanto a queste prospettive incoraggianti, emerge una problematica di notevole gravità: la sottorappresentazione femminile nei settori STEM.

Il dato europeo, che vede solo il 17% delle professioni STEM occupate da donne, è un campanello d’allarme che richiede un’azione decisa.

Si tratta di un fenomeno multifattoriale, radicato in stereotipi culturali, pregiudizi inconsci e in una mancanza di modelli di riferimento femminili in posizioni di leadership scientifica e tecnologica.

Incoraggiare le ragazze a considerare e percorrere questi itinerari formativi non è solo una questione di equità di genere, ma un imperativo economico e sociale.

La perdita di talenti femminili in questi settori impoverisce il potenziale innovativo del Paese e limita la capacità di affrontare le sfide complesse del futuro.

La Regione Abruzzo si impegna attivamente a promuovere questo cambiamento, riconoscendo che un ecosistema favorevole alla crescita professionale di giovani talenti, uomini e donne, è essenziale per il futuro dell’Abruzzo.

L’azione regionale si articola in un approccio multidimensionale, che include iniziative formative mirate, progetti di orientamento scolastico e universitario che smontino gli stereotipi e promuovano la consapevolezza delle opportunità STEM, e collaborazioni strutturate con il mondo delle imprese per creare opportunità di stage e apprendistato.

L’obiettivo è costruire una rete di supporto che accompagni gli studenti, con particolare attenzione alle ragazze, lungo il percorso formativo, offrendo loro strumenti, risorse e mentorship per realizzare il loro pieno potenziale e contribuire attivamente alla crescita e all’innovazione del territorio abruzzese.

Un Abruzzo STEM-friendly è un Abruzzo competitivo, inclusivo e prospero.