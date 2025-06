Abruzzo, terza per turismo digitale: l’analisi STPI 2025

L’Abruzzo si posiziona al terzo posto nella classifica nazionale del “Social Tourism Performance Index” (STPI), un indicatore sviluppato dall’Osservatorio Digitale Srl per misurare l’efficacia delle strategie di promozione turistica digitale delle Regioni italiane. Il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento, rispettivamente, guidano la graduatoria, evidenziando un approccio digitale particolarmente avanzato. L’analisi, condotta sui dati relativi ai primi cinque mesi del 2025, non si limita a una mera quantificazione della presenza online, ma sonda la capacità delle regioni di trasformare i social media in veri e propri strumenti di costruzione dell’immagine territoriale e di coinvolgimento del pubblico.Il STPI, che assegna punteggi fino a 100, rivela come il Friuli Venezia Giulia si attesti a 72 punti, seguito dal Trentino con 66 e dall’Abruzzo con 64. A completare il quintetto delle eccellenze troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano e la Puglia, entrambe a quota 60. Questi territori si distinguono non per la mera quantità di post o follower, ma per la coerenza e la qualità del racconto che offrono, tessendo una narrazione complessa e sfaccettata che trascende le immagini stereotipate e promuove un’esperienza autentica.L’indagine sottolinea un cambiamento significativo nel panorama del turismo digitale: le regioni più performanti non si limitano a utilizzare i social media come piattaforme promozionali, ma li concepiscono come canali di comunicazione bidirezionali, strumenti per la creazione di comunità e piattaforme per la costruzione di un brand territoriale forte e riconoscibile. Questo approccio strategico implica un’attenta pianificazione dei contenuti, un monitoraggio costante delle conversazioni online e una capacità di adattamento rapida alle nuove tendenze digitali.Sandro Giorgetti, presidente dell’Osservatorio Digitale, evidenzia come i dati del 2025 confermino una tendenza consolidata: il successo nella promozione turistica digitale dipende dalla capacità di comprendere il ruolo strategico dei social media come veri e propri laboratori di identità e partecipazione. Le regioni leader nel STPI non si limitano a “vendere” destinazioni, ma creano ponti con il pubblico, invitandolo a scoprire, condividere e interagire con la cultura, le tradizioni e il paesaggio locale. La coerenza editoriale, l’attenzione alla narrazione e la capacità di instaurare un dialogo autentico con gli utenti emergono come i fattori chiave per ottenere risultati misurabili in termini di engagement, consapevolezza e, in definitiva, aumento del flusso turistico. L’analisi suggerisce, inoltre, che il futuro del turismo digitale non risiede nella semplice presenza online, ma nella capacità di costruire relazioni durature e significative con il pubblico, trasformando i social media in veri e propri ecosistemi di esperienza e scoperta.