Abusi in famiglia: dirigente sotto inchiesta per violenze sulle figlie

Un dirigente d’azienda, figura apparentemente rispettabile e benestante, si trova ora al centro di un’inchiesta giudiziaria per maltrattamenti aggravati e reiterati nei confronti delle proprie figlie, un quadro agghiacciante di abuso di potere e manipolazione psicologica.

La vicenda, ora al vaglio della giustizia, è emersa grazie a un’indagine condotta dalla squadra Mobile di Chieti e resa nota dal quotidiano *Il Centro*, che ne ha ricostruito i dettagli più inquietanti.

L’uomo, esercitando un controllo oppressivo e distorto, ha privato le figlie, all’epoca di 7 e 9 anni, della libertà e dell’innocenza, instaurando un regime di terrore domestico.

Il ruolo di “padre” si è trasformato in quello di un aguzzino, imponendo un rigido sistema di regole e punizioni, spesso inumane e degradanti.

L’obbedienza era l’unica via per evitare le conseguenze, che spaziavano dalle percosse agli insulti più feroci, perpetrati con l’obiettivo di annientare la loro autostima e indurle a una sottomissione totale.

Il controllo si estendeva a ogni aspetto della loro vita quotidiana, dalle abitudini alimentari – con l’obbligo di mantenere le mani in vista, gesto simbolico di sottomissione – alla gestione dei compiti, momenti contaminati da epiteti umilianti e minacce.

La dinamica della separazione con la madre ha intensificato il clima di paura, culminando in un episodio di estrema gravità: l’imputato avrebbe imbracciato una balestra, costringendo le bambine a rimanere con lui sotto una minaccia esplicita.

La paura instillata era talmente profonda da indurre le vittime a mentire persino durante la causa di separazione, esprimendo il desiderio di rimanere con il padre, un comportamento dettato dalla necessità di evitare ulteriori ritorsioni.

Le violenze, protrattesi fino al 2020, hanno lasciato cicatrici profonde, visibili anche a distanza di anni.

Inizialmente, l’indagine era stata archiviata, a causa delle dichiarazioni contrastanti delle bambine, interpretate come sintomo di inaffidabilità.

Tuttavia, una perizia tecnica d’ufficio, disposta durante la causa di separazione, ha messo in luce la piena attendibilità delle sorelle, fornendo una solida base per la riapertura del caso.

Un incidente probatorio ha permesso alle ormai cresciute vittime di confermare i dettagli degli abusi, fornendo alla Procura gli elementi necessari per procedere in via giudiziaria.

Questa vicenda solleva interrogativi profondi sulla natura del potere genitoriale, sulla capacità di riconoscere i segnali di abuso domestico e sulla necessità di tutelare i diritti dei minori, anche quando questi si trovano intrappolati in dinamiche di terrore e manipolazione.

La vicenda, oltre a rappresentare una tragedia personale per le vittime, è un campanello d’allarme per l’intera società, che deve essere più attenta a proteggere i più vulnerabili e a garantire che la giustizia sia fatta.