Acqua: l’Abruzzo cambia rotta verso un uso più sostenibile

Un cambio di paradigma nella gestione delle risorse idriche sta emergendo come risposta concreta alla crescente pressione sulla disponibilità di acqua dolce e alle sfide poste dai fenomeni di siccità sempre più frequenti.

L’approccio tradizionale, spesso improntato a un uso indiscriminato e a una distinzione netta tra “acqua buona” e “acqua sporca”, si rivela ormai inadeguato e insostenibile.

L’Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca), guidata dalla presidente Giovanna Brandelli, sta implementando una visione olistica e innovativa, che considera l’acqua come un bene prezioso da gestire in un ciclo continuo, massimizzando il suo valore intrinseco in ogni fase.

Questo implica una differenziazione sempre più precisa nella qualità della risorsa idrica, adattandola alle specifiche esigenze di ciascun utilizzo.

L’idea centrale è abbandonare l’uso generalizzato di acqua di sorgente, adatta primariamente all’uso potabile umano, per attività che non richiedono standard così elevati.

Si tratta di un percorso di consapevolezza, perché l’Abruzzo possiede, come sottolinea la presidente Brandelli, un patrimonio idrico di eccezionale qualità, spesso sprecato in applicazioni non essenziali.

Il progetto di riutilizzo delle acque reflue depurate del depuratore di Montesilvano per l’irrigazione e per usi industriali rappresenta un punto di svolta.

Un’iniziativa del genere, fino ad oggi poco diffusa, apre la strada a un utilizzo efficiente e sostenibile delle acque depurate, riducendo la dipendenza da risorse idriche fresche e minimizzando l’impatto ambientale.

L’adozione di questa filosofia implica un profondo cambiamento culturale, che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni.

È necessario promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della gestione responsabile dell’acqua, incentivando pratiche di risparmio idrico e favorendo l’utilizzo di tecnologie innovative per il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue.

Il futuro della gestione delle risorse idriche passa attraverso un approccio integrato, che consideri l’acqua non come un bene illimitato, ma come una risorsa da proteggere e da utilizzare in modo intelligente.

Questo significa investire in infrastrutture idriche efficienti, promuovere l’innovazione tecnologica e, soprattutto, cambiare il nostro modo di pensare e di agire nei confronti di questo bene prezioso e indispensabile per la vita.

L’Abruzzo, con questo progetto, si pone come esempio virtuoso per un futuro più sostenibile.