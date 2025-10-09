Acqua potabile torna nel litorale abruzzese e molisano.

Rientra nel range della potabilità l’acqua distribuita nel litorale abruzzese e molisano, che interessa il tratto costiero compreso tra Vasto e Montenero di Bisaccia.

La notizia, comunicata dall’amministrazione comunale di Vasto, fa seguito a una serie di controlli analitici che hanno certificato la conformità dei parametri rilevati, attestando che i valori rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L’allarme era stato sollevato il 7 ottobre precedente, quando l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) aveva eseguito prelievi nel serbatoio idrico situato nel nucleo industriale di San Salvo.

Questi campionamenti avevano evidenziato la presenza di coliformi batteriche in concentrazioni superiori alle soglie consentite dalla legge, innescando la temporanea sospensione del consumo umano dell’acqua.

Questo episodio, pur di breve durata, mette in luce la vulnerabilità delle risorse idriche e l’importanza cruciale di un monitoraggio costante e rigoroso.

La presenza di coliformi, indicatori di potenziale contaminazione fecale, suggerisce una possibile intrusione di agenti esterni nel sistema di distribuzione.

Le cause di tale intrusione possono essere molteplici, spaziando da difetti strutturali nelle tubature a scarichi abusivi o a eventi meteorologici eccezionali che possono compromettere l’integrità degli impianti.

La rapidità con cui l’allarme è rientrato è un indicatore positivo dell’efficacia dei protocolli di intervento e della prontezza delle autorità competenti.

Tuttavia, l’episodio dovrebbe stimolare una riflessione più ampia sulla gestione delle risorse idriche, un bene prezioso e sempre più a rischio in un contesto di cambiamenti climatici e pressione antropica.

Un’analisi approfondita delle cause che hanno portato alla contaminazione, unitamente a interventi mirati per migliorare l’infrastruttura idrica e rafforzare i controlli, è fondamentale per prevenire il ripetersi di situazioni simili e garantire la sicurezza sanitaria della popolazione.

La trasparenza nell’informazione e la collaborazione tra enti locali, ARPA e gestori del servizio idrico sono elementi imprescindibili per instaurare un rapporto di fiducia con i cittadini e assicurare la sostenibilità della risorsa acqua nel lungo periodo.