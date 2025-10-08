Addio Edoardo Alesse: cordoglio e un’eredità da onorare.

La perdita di Edoardo Alesse ha generato un’onda di profondo dolore e sgomento nell’ambito dell’università, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità accademica.

Le parole del rettore Fabio Graziosi, espressione di cordoglio e commosso ricordo, non si limitano a commemorare un leader, ma celebrano un uomo di straordinaria umanità e competenza, valori che si intrecciano indissolubilmente nel suo operato.

La priorità data all’umanità di Alesse non è una mera formalità, ma il riflesso di un tratto distintivo che ha permeato ogni sua interazione, guadagnandogli rispetto e affetto da parte di chiunque lo abbia conosciuto, anche solo fugacemente.

Il rapporto tra Graziosi e Alesse, costruito su una collaborazione istituzionale e personale, è stato fonte di arricchimento per il rettore uscente, il quale ha beneficiato direttamente della guida e del supporto del suo predecessore.

L’impegno di Alesse nel trasmettere il proprio bagaglio di esperienze, con una cura e un’attenzione che hanno commosso Graziosi, rivela un senso del dovere e una generosità che vanno al di là del mero trasferimento di competenze.

Questa dedizione alla successione testimonia la consapevolezza del ruolo dell’università come istituzione in continuità, un patrimonio da custodire e tramandare.

La partecipazione di Alesse all’ultima riunione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e l’ovazione che gli è stata tributata dai suoi colleghi, rappresentano un momento emblematico del suo percorso professionale.

Questo riconoscimento, testimonianza di stima e apprezzamento a livello nazionale, sottolinea il suo contributo significativo al sistema universitario italiano, un’eredità che continua a ispirare e guidare il suo successore.

La recente affermazione pubblica del rettore Graziosi, volta a sottolineare la grandezza dell’operato di Alesse e l’importanza delle iniziative da lui avviate, si concretizza ora in un impegno solenne: proseguire il cammino tracciato, onorando la sua memoria e garantendo la continuità delle sue azioni.

Questo perpetuare l’eredità di Alesse si traduce in un’azione concreta, un dovere morale e professionale che trascende l’addio e si proietta nel futuro dell’università.

L’insegnamento più prezioso lasciato da Alesse, come sottolineato da Graziosi, è quello della lucidità e della tenacia di fronte alle avversità.

Mantenere saldi i principi fondanti dell’università, anche nei momenti più difficili, rappresenta un faro per la comunità accademica, un monito a non cedere alle tentazioni del compromesso e a perseguire l’eccellenza con integrità e determinazione.

L’espressione di vicinanza alla famiglia di Alesse, da parte dell’intero ateneo, non è un semplice gesto di cortesia, ma un atto di partecipazione al loro dolore, un modo per condividere il lutto e manifestare la gratitudine per l’uomo e il leader che Edoardo Alesse è stato.

La sua scomparsa lascia un’impronta indelebile nella storia dell’università, un esempio di dedizione, competenza e umanità che continuerà a ispirare le generazioni future.