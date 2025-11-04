Addio Giovanni Galeone: Udine e Pescara in lutto

La comunità sportiva italiana, e in particolare quella friulana, si prepara a dare l’ultimo saluto a Giovanni Galeone, figura emblematica del calcio nazionale, scomparso all’età di 84 anni.

La cerimonia funebre, prevista per domani pomeriggio nel maestoso Duomo di Udine, segnerà la chiusura di un capitolo dedicato a un uomo che ha saputo coniugare passione, competenza e un profondo senso di dedizione al mestiere di allenatore.

La scelta del Comune di Udine di non proclamare il lutto cittadino, pur rispettando la volontà della famiglia, non diminuisce in alcun modo il valore del tributo che la città intende rendere.

Saranno presenti, infatti, il sindaco e il gonfalone, simboli tangibili del riconoscimento che l’amministrazione rivolge a una persona che ha lasciato un’impronta significativa nel tessuto sociale e sportivo della regione.

Un gesto di profonda partecipazione giunge da Pescara, città legata a Galeone da un rapporto speciale, dove il sindaco Carlo Masci ha deciso di proclamare il lutto cittadino, sancendo ufficialmente il dolore collettivo per la perdita di un uomo che ha contribuito in maniera determinante alla sua storia calcistica.

Il lutto, osservato dalle 15:30 alle 17:30, coinciderà con l’inizio della funzione funebre, testimoniando l’affetto e la gratitudine che la comunità pescarese nutriva per l’ex allenatore.

Giovanni Galeone, nato a Napoli, ha incarnato la figura dell’allenatore completo, capace di interpretare il calcio con intelligenza tattica e carisma umano.

La sua carriera, costellata di successi e promozioni in Serie A – ben quattro – lo ha visto guidare squadre prestigiose come Udinese, Pescara, Perugia, Napoli, Como, Spal e Ancona.

Oltre ai trionfi sul campo, Galeone ha avuto il merito di formare e ispirare una generazione di allenatori, tra cui spicca il nome di Massimiliano Allegri, che ha sempre riconosciuto in lui un mentore e un punto di riferimento imprescindibile.

La sua eredità non si limita ai risultati sportivi, ma si estende all’influenza che ha avuto sulla cultura del calcio italiano, promuovendo valori di impegno, professionalità e passione.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il ricordo del suo contributo al calcio resterà vivo nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne la figura.

La funzione funebre a Udine offrirà l’occasione per celebrare una vita dedicata al pallone e per onorare la memoria di un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile.