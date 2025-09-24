Adrano, sventato omicidio di mafia: la Procura sventa una vendetta

L’inchiesta “Cronos” della Procura di Catania ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di dieci individui, figure apicali e operative all’interno della cosca mafiosa Scalisi, radicata nel territorio di Adrano e con ramificazioni significative in altre aree.

Le ordinanze, emesse in un contesto di grave allarme per la sicurezza pubblica, fanno luce su un progetto criminale di portata allarmante: un omicidio imminente, pianificato con precisione e volto a vendicare la morte di un giovane di 17 anni, brutalmente assassinato a coltellate nella notte del 20 aprile a Francofonte, in provincia di Siracusa.

Il reggente della cosca, figura centrale nell’organizzazione criminale, si configurava come l’architetto di questa vendetta, un atto che avrebbe innescato una spirale di violenza e rappresaglie.

L’indagine ha svelato una struttura complessa, caratterizzata da un’attenta pianificazione logistica e dall’impiego di risorse mirate a eludere le attività di controllo delle forze dell’ordine.

Il piano omicida, diretto contro presunti responsabili della morte del ragazzo, prevedeva l’esecuzione di un agguato nel Siracusano.

Un commando specializzato, proveniente da Chieti, era stato predisposto per raggiungere l’area designata.

Elemento particolarmente inquietante è l’utilizzo di una falsa divisa da carabiniere, volta a facilitare l’accesso e a disorientare le forze dell’ordine, e un furgone deliberatamente privo di localizzatore GPS, segno di una sofisticata strategia volta a evitare il tracciamento e a garantire l’impunità dei responsabili.

Le indagini, condotte con tecniche investigative avanzate, hanno permesso di ricostruire il contesto e le dinamiche interne alla cosca Scalisi, rivelando un’organizzazione fortemente gerarchizzata e caratterizzata da un codice d’onore distorto, in cui la vendetta e la sopraffazione sono considerate valori fondamentali.

Sebbene gli obiettivi specifici dell’agguato non siano stati ancora identificati con certezza dalla Procura, l’imminenza del pericolo e la perizia nella pianificazione del gesto criminale hanno reso urgente l’intervento delle autorità.

L’operazione “Cronos” rappresenta un duro colpo per la cosca Scalisi e testimonia l’impegno costante delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di proteggere la legalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’inchiesta è tuttora in corso e si prefigge di accertare tutti gli aspetti relativi all’organizzazione e alle sue attività illecite.