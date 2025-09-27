Adriatico Pulito: Gara di Pesca alla Plastica, un Impegno Collettivo

Un Mare di Consapevolezza: La Gara di Pesca alla Plastica, un Impegno Collettivo per la Tutela dell’Ecosistema AdriaticoLa costa adriatica, scrigno di biodiversità e motore economico per il territorio, lancia un segnale forte e tangibile: la terza edizione della Gara di Pesca alla Plastica, un’iniziativa promossa da Assonautica Pescara Chieti in collaborazione con il porto turistico Marina di Pescara, si propone come un’azione concreta e un’occasione di sensibilizzazione di portata europea.

L’evento, che si terrà domenica 28 settembre dalle 9 alle 13, trascende la semplice competizione sportiva, configurandosi come un vero e proprio intervento di “bonifica partecipata” dell’ambiente marino.

Imbarcazioni di ogni tipo, armate di guadini, canne da pesca modificate, e attrezzature specifiche, si lanceranno nelle acque antistanti il porto turistico, impegnate in una sfida inedita: estrarre dalla profondità i detriti plastici e i rifiuti che insidiano la salute dell’ecosistema.

Questo sforzo congiunto, sostenuto dal patrocinio di istituzioni cruciali come il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, il Comune di Pescara, la Camera di Commercio Chieti Pescara, la Guardia Costiera, Ispra e Assonautica Italiana, testimonia la crescente consapevolezza della comunità locale riguardo alla gravità della questione ambientale.

L’iniziativa non solo ottiene il prestigioso riconoscimento Emd – European Maritime Day 2025 da parte della Commissione Europea, ma si posiziona come un esempio virtuoso di come le iniziative locali possano contribuire significativamente a obiettivi di portata europea, focalizzandosi sulla protezione del mare e promuovendo un approccio partecipativo che coinvolge la comunità.

Il pomeriggio sarà dedicato a una cerimonia di premiazione che celebra l’impegno degli equipaggi e offre l’opportunità di approfondire tematiche cruciali come la riduzione dell’utilizzo della plastica, la promozione di modelli di consumo responsabili e l’importanza del riciclo.

Si tratta di un momento di riflessione e di apprendimento, volto a trasferire conoscenze e a stimolare comportamenti virtuosi.

“La salvaguardia del nostro mare non è solo una necessità ecologica, ma anche un imperativo economico e sociale”, dichiara Francesco Di Filippo, presidente di Assonautica Pescara Chieti e vicepresidente vicario di Assonautica Italiana.

“La Gara di Pesca alla Plastica è una piattaforma per sensibilizzare la comunità diportistica, soprattutto le nuove generazioni, sull’urgenza di affrontare l’emergenza dei rifiuti plastici e sui danni irreparabili che essi provocano alla flora e alla fauna marina.

Il coinvolgimento attivo di istituzioni, associazioni ambientaliste, operatori economici e rappresentanti del settore dimostra la forza di un approccio collaborativo, essenziale per ottenere risultati concreti.

” Il successo dell’edizione precedente, con la rimozione di oltre 60 chilogrammi di rifiuti, è un monito che spinge ad agire con maggiore determinazione, rafforzando l’impegno a trasformare la preoccupazione in azione.