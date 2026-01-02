Aeroporto d’Abruzzo: Un Milione di Passeggeri, Anno Storico e Svolta Epocale

L’Aeroporto d’Abruzzo celebra un anno storico, chiudendo il 2025 con un flusso di oltre un milione di passeggeri, un incremento significativo – quasi trecentomila unità in più – rispetto all’esercizio precedente.

Questo risultato, che eclissa le proiezioni iniziali, rappresenta una svolta epocale per lo scalo, testimoniando una profonda trasformazione dopo anni di sfide e incertezze.

Il Presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, definisce l’evento un punto di non ritorno, il coronamento di un impegno collettivo e di una visione strategica che ha coinvolto tutte le componenti, sia interne che esterne all’organizzazione.

L’apprezzamento si rivolge primariamente alla Regione Abruzzo, guidata dal Presidente Marco Marsilio, e ai suoi rappresentanti istituzionali, unitamente alle forze politiche che sostengono l’azione di governo a livello regionale e nazionale, con un focus sull’importanza cruciale delle recenti disposizioni legislative e finanziarie.

Un plauso sentito è diretto ai sindaci di Pescara e San Giovanni Teatino, Carlo Masci e Giorgio Di Clemente, per il loro costante e determinante sostegno, percepito come un elemento imprescindibile nel percorso di crescita.

“Questo successo è un traguardo per l’intera Abruzzo,” sottolinea Fraccastoro, evocando un senso di appartenenza e di orgoglio regionale.

Il Presidente non elude di affrontare il passato, riconoscendo il valore intrinseco delle critiche, spesso legittime, che hanno contribuito a illuminare aree di miglioramento e a individuare inefficienze strutturali.

“L’innovazione e il progresso nascono dall’analisi degli errori,” afferma, ribadendo che la capacità di apprendere e correggere è un tratto distintivo di un’organizzazione dinamica.

L’azione sinergica del consiglio di amministrazione, sempre coeso e orientato al miglioramento continuo, ha giocato un ruolo chiave in questo processo di rinnovamento.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla stampa locale e nazionale, per la loro attenzione e la professionalità con cui hanno raccontato l’evoluzione dello scalo.

L’impegno verso la trasparenza nella gestione rimane una priorità, elemento fondamentale per consolidare la fiducia dei cittadini e degli stakeholder.

L’apprezzamento si estende ai lavoratori di Saga, che hanno dimostrato resilienza e dedizione, anche durante i picchi di traffico, incarnando lo spirito di squadra e l’impegno verso l’eccellenza.

Guardando al futuro, Fraccastoro anticipa un 2026 ricco di novità e di opportunità ancora più significative, confermando l’ambizione di posizionare l’Aeroporto d’Abruzzo come un hub strategico nel panorama nazionale ed europeo.

Il riconoscimento internazionale giunge con l’inserimento di Pescara tra le cinque migliori destinazioni scelte da Ryanair per il 2026, a testimonianza del crescente appeal turistico e commerciale della regione.

L’ampliamento delle rotte, con un’offerta di 21 collegamenti e centinaia di voli durante la stagione estiva, consolida l’attrattiva dell’aeroporto e proietta lo scalo abruzzese verso un futuro di crescita e prosperità, consolidando il suo ruolo di motore di sviluppo economico e culturale per l’intera regione.