Agnone, aggredita da una lupa: intervento e trasferimento sicuro.

Nei giorni recenti, la tranquilla comunità di Agnone, in provincia di Isernia, è stata scossa da un evento inusuale: l’avvistamento e l’aggressione, lieve fortunatamente, ad una giovane donna da parte di una lupa. L’episodio, che ha riacceso l’attenzione sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica, ha trovato una conclusione positiva grazie all’immediato intervento delle autorità locali.Il sindaco Daniele Saia, attraverso i canali social, ha comunicato la cattura e la messa in sicurezza dell’animale, sottolineando l’importanza di un approccio responsabile e attento alla tutela della biodiversità. L’operazione di ricerca e cattura, durata diverse ore, ha visto il coinvolgimento attivo dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, degli assessori Masciotra e Gennarelli e di alcuni cittadini locali, dimostrando un forte senso di comunità e una volontà condivisa di risolvere la situazione nel modo più sicuro e rispettoso possibile per l’animale.La lupa, individuata in prossimità della chiesa di Sant’Antonio, è stata gestita con la massima cautela e trasferita alle cure specializzate della ‘Green Service’ di Campobasso. La destinazione futura dell’animale è il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, un’area protetta ideale per il suo reinserimento in un habitat naturale e adatto alle sue esigenze ecologiche. Questo trasferimento non è solo una misura di sicurezza per la comunità, ma anche un atto di responsabilita’ nei confronti dell’animale, garantendogli una vita dignitosa e in grado di contribuire alla salute dell’ecosistema.Il sindaco Saia ha espresso profonda vicinanza alla ragazza coinvolta nell’aggressione, riconoscendo la fragilità umana di fronte alla potenza della natura. L’evento sottolinea la necessità di una maggiore sensibilizzazione rispetto alla coesistenza con la fauna selvatica, un tema particolarmente rilevante in aree montane come il Molise, dove gli ecosistemi sono spesso delicati e la presenza di predatori come la lupa è un indicatore di un ambiente sano e di una catena alimentare intatta. La vicenda agnonese invita a riflettere sulla complessa relazione tra l’uomo e il mondo naturale. La natura, per sua stessa essenza, è imprevedibile e a volte può manifestarsi con comportamenti inattesi e potenzialmente pericolosi. Tuttavia, è anche fonte di bellezza, meraviglia e inestimabili servizi ecosistemici. La convivenza pacifica richiede quindi non solo vigilanza e misure di sicurezza, ma anche un profondo rispetto per la vita selvatica e un impegno costante per preservare gli habitat naturali, riconoscendo che ogni specie, anche la più temuta, ha un ruolo fondamentale nell’equilibrio del nostro pianeta.