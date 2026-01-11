Agrigento-L’Aquila: un passaggio di testimone culturale per l’Italia.

Il passaggio di testimone da Agrigento a L’Aquila, sancito durante la cerimonia di chiusura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, si configura non come una semplice formalità, ma come un atto simbolico di continuità e condivisione di un ideale culturale ambizioso.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato come questo momento rappresenti un’eredità preziosa, un’eco di impegno reciproco tra due città profondamente diverse nella geografia e nella storia, ma accomunate da un profondo senso di appartenenza a un’identità nazionale complessa e stratificata.

Agrigento, con la sua narrazione vibrante di classicità che risuona attraverso i millenni, ha offerto un esempio di come il patrimonio storico possa essere riletto e reinterpretato in chiave contemporanea, rendendo tangibile il legame tra passato e presente.

La sua esperienza costituisce un punto di riferimento per L’Aquila, chiamata ora a raccogliere questa eredità culturale e a proiettarla verso il futuro.

Il progetto “L’Aquila Multiverso”, con cui la città abruzzese si appresta ad affrontare il 2026, ambisce a superare i modelli tradizionali, proponendo una “Capitale diffusa”.

Questa visione innovativa suggerisce una decentralizzazione degli eventi e delle iniziative culturali, coinvolgendo non solo il centro urbano, ma anche i territori circostanti, i borghi minori e le comunità locali.

Si tratta di un approccio che mira a rendere la cultura più accessibile, inclusiva e partecipativa, creando un tessuto culturale più ricco e resiliente.

Biondi ha inoltre evidenziato un nesso cruciale tra cultura e coesione sociale, in particolare con riferimento alle giovani generazioni.

Investire in cultura, in quest’ottica, non si limita alla promozione di eventi e spettacoli, ma si traduce in un investimento strategico nel capitale umano, creando opportunità di crescita personale e professionale all’interno dei territori stessi.

Questo approccio contrasta lo spopolamento e promuove la permanenza dei giovani, offrendo loro prospettive concrete di futuro, alimentando un circolo virtuoso di sviluppo culturale ed economico.

Il passaggio di testimone assume, quindi, una valenza ancora più ampia, evocando un’immagine di un’Italia unita, capace di connettere le diversità regionali, dal bacino del Mediterraneo all’arco appenninico.

Questa connessione culturale rappresenta un filo invisibile che lega le comunità, superando le divisioni geografiche e politiche.

L’Aquila accoglie questo incarico con un senso di profonda responsabilità, consapevole del ruolo cruciale della cultura come politica pubblica, come motore di sviluppo e come strumento indispensabile per costruire un futuro sostenibile e inclusivo per l’intera nazione.

La sfida è quella di trasformare l’eredità ricevuta in un’opportunità di rinnovamento e di crescita per l’intero Paese.