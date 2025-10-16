Allarme al Marconi di Pescara: studenti male, indagini in corso

Questa mattina, il liceo scientifico Marconi di Pescara ha interrotto bruscamente le attività didattiche a seguito di un episodio che ha destato allarme e preoccupazione tra studenti, docenti e personale scolastico.

Diversi alunni hanno manifestato sintomi di malessere, descritti come lievi vertigini e disorientamento, originariamente attribuiti alla potenziale inalazione di una sostanza chimica non identificata, presumibilmente diffusa all’interno di un’aula.

L’evento, immediatamente qualificato come situazione di emergenza, ha innescato il protocollo di evacuazione previsto per tali circostanze.

Una risposta rapida e coordinata ha visto l’immediato intervento dei servizi di emergenza: tre ambulanze del 118, squadre dei vigili del fuoco e agenti di polizia hanno raggiunto la scuola per gestire la situazione e fornire assistenza medica.

Circa trecento studenti sono stati condotti in sicurezza fuori dall’edificio, dove i sanitari hanno provveduto a valutare le loro condizioni e a prestare le prime cure.

Sebbene alcuni studenti abbiano manifestato sintomi più accentuati e siano stati successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti, non si sono verificate situazioni di pericolo imminente o criticità particolarmente gravi.

Le autorità competenti, in collaborazione con la dirigenza scolastica, hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’attenzione è focalizzata sull’identificazione della sostanza responsabile e sulla determinazione delle responsabilità.

Le indagini si avvalgono di testimonianze degli studenti coinvolti, analisi dell’ambiente scolastico e una scrupolosa revisione dei sistemi di sicurezza interni.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza degli istituti scolastici e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione, inclusa la revisione dei protocolli di controllo degli accessi, la sensibilizzazione degli studenti sui rischi legati alla manipolazione di sostanze pericolose e la promozione di un clima di responsabilità e rispetto all’interno della comunità scolastica.

La scuola Marconi, in attesa di chiarimenti definitivi e di una valutazione accurata dei fatti, si impegna a garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti gli studenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni.

L’obiettivo primario è ripristinare la piena operatività dell’istituto, assicurando al contempo la sicurezza e il benessere di ogni membro della comunità scolastica.