Allarme Siulp L’Aquila: Polizia al collasso, rischio sicurezza.

La Segreteria provinciale del Siulp (Sindacato Unitario di Polizia Penitenziaria) dell’Aquila lancia un nuovo, acceso campanello d’allarme riguardo alla progressiva erosione del personale della Polizia di Stato operante nella provincia, descrivendo una situazione insostenibile e potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica. L’emergenza, lungi dall’essere un problema recente, si configura come l’apice di una spirale negativa alimentata da scelte strategiche errate e da un sistema di pianificazione delle risorse profondamente inadeguato.Il recente piano di mobilità nazionale appare emblematico di questa criticità: l’allocazione di soli dieci unità di personale per l’intera provincia, con una distribuzione geografica che ignora le specifiche esigenze dei territori, manifesta una visione distorta delle reali necessità del servizio. L’assenza di risorse aggiuntive destinate ai Commissariati di Avezzano e Sulmona, bacini di popolazione significativi e particolarmente esposti a dinamiche criminali, appare come una deliberata negligenza.Il quadro si fa ancora più drammatico se si considera l’imminente ondata di pensionamenti: ben 43 agenti lasceranno il servizio nel solo anno 2025, mentre si prevede che, nel quadriennio 2022-2026, il numero complessivo di uscite dal servizio supererà le 250 unità. Questa perdita massiccia di esperienza e competenza si somma alla già precaria situazione di sotto-dimensionamento organico, compromettendo la capacità della Polizia di Stato di garantire un servizio efficace e capillare.Il sindacato denuncia con forza come la pressione sulle risorse disponibili stia portando al collasso del sistema: la difficoltà di mantenere un numero adeguato di Volanti operative sui territori, la carenza di personale specializzato nelle sale operativa – veri e propri centri nevralgici per il coordinamento degli interventi – stanno mettendo a dura prova la resilienza delle forze dell’ordine. I Commissariati di Avezzano e Sulmona, in particolare, si trovano in una condizione di emergenza, con un rischio concreto di compromettere i servizi essenziali.Il Siulp sottolinea di aver ripetutamente segnalato, fin dal 2023, le conseguenze disastrose dell’elevazione della Questura dell’Aquila in prima fascia, un provvedimento che, pur vantato a livello politico come segno di progresso, ha lasciato inalterato, se non aggravato, il problema della carenza di personale. Le promesse di ingenti trasferimenti di risorse umane si sono rivelate vane, celando una realtà di sotto-finanziamento e di scelte strategiche miopi.Ora, il sindacato chiede con urgenza un cambio di rotta, a partire da un piano straordinario di assegnazioni volto a colmare il divario accumulato negli anni e a garantire una presenza effettiva e uniforme delle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale. Non si tratta di una mera richiesta burocratica, ma di un imperativo per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia del ruolo della Polizia di Stato.L’inerzia e la mancanza di interventi immediati rischiano di trasformare le città de L’Aquila, Avezzano e Sulmona in aree a forte rischio criminalità. Abbandonare le forze dell’ordine in questo modo significa scaricare sui cittadini il costo dell’inefficienza e dell’immobilismo di chi, pur avvisato, ha scelto di ignorare i segnali d’allarme. La sicurezza della collettività non può essere un mero alibi politico, ma una priorità assoluta.