Allerta Gialla in Abruzzo: Rischio Idrogeologico in Aumento

Previsione di Rischio Idrogeologico: Allerta Gialla per l’AbruzzoUn quadro meteorologico complesso si delinea per l’Abruzzo, con l’emissione di un’allerta gialla per rischio idrogeologico diffuso, valida per l’intera regione a partire da martedì 30 settembre 2025.

La previsione, formulata dal Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, indica un’evoluzione meteorologica caratterizzata da precipitazioni persistenti, con un’incidenza significativa di rovesci e temporali sparsi, destinati a protrarsi per un arco temporale di 24-36 ore.

Questa situazione non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente vulnerabilità del territorio abruzzese, esposto a fenomeni naturali intensificati dai cambiamenti climatici e dall’alterazione degli equilibri idrologici.

L’aumento delle temperature medie globali e le conseguenti variazioni nei regimi pluviometrici hanno contribuito all’infragilimento delle strutture del suolo, rendendo le aree montane e collinari particolarmente suscettibili a frane, smottamenti e inondazioni.

L’allerta, sebbene di livello giallo, richiede la massima prudenza e l’attivazione di protocolli di prevenzione e gestione dell’emergenza.

La Protezione Civile sollecita pertanto i Comuni ad adottare misure proattive, implementando le procedure definite nei Piani Comunali di Emergenza.

È cruciale intensificare il monitoraggio delle aree a maggiore rischio, in particolare quelle precedentemente colpite da movimenti franosi o interessate da recenti incendi.

Le aree bruciate, infatti, presentano un rischio idrogeologico amplificato: la vegetazione, compromessa o assente, non riesce più a proteggere il suolo dall’erosione causata dalle piogge, favorendo la formazione di colate detritiche e frane superficiali.

I Comuni sono invitati a verificare lo stato di efficienza delle infrastrutture di mitigazione del rischio, come brighe, canali di scolo e opere di contenimento, e a garantire la prontezza operativa delle squadre di soccorso.

La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione, evitando di percorrere strade non sicure e di sostare in prossimità di corsi d’acqua o aree a rischio.

È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità competenti e segnalare eventuali situazioni di pericolo.

La prevenzione e la consapevolezza collettiva rappresentano le migliori armi per affrontare un evento meteorologico avverso e proteggere la comunità.

Si raccomanda, inoltre, di verificare l’aggiornamento costante delle previsioni meteorologiche e degli avvisi di protezione civile, disponibili sui canali ufficiali.