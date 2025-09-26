Allerta meteo: depressione in intensificazione verso l’Italia.

Un sistema depressionario, con caratteristiche cicloniche ben definite, si sta rapidamente intensificando e indirizzando la sua traiettoria verso il Sud-Est della penisola italiana, con ripercussioni significative sul quadro meteorologico nazionale.

Le previsioni, aggiornate fino alle prime ore di domani, delineano una giornata caratterizzata da marcate differenze regionali e un’elevata instabilità atmosferica.

La prima parte della giornata vedrà un’ondata di precipitazioni, spesso a carattere temporalesco, interessare principalmente le aree del Nord-Ovest e le regioni dell’estremo Sud, Sicilia e Calabria.

Questi fenomeni, innescati da correnti umide in quota, potrebbero manifestarsi con intensità variabile, con possibili coinvolgimento di fenomeni hydrogestionali nelle zone più vulnerabili.

Nel corso del pomeriggio, l’evoluzione del sistema depressionario determinerà un peggioramento generalizzato del tempo anche nel Nord-Est, con un aumento della probabilità di piogge intense e temporali organizzati.

Anche le regioni centrali adriatiche, in particolare Marche e Abruzzo, potrebbero sperimentare un incremento dell’instabilità, sebbene in misura minore rispetto alle aree più esposte.

La Sicilia e la Calabria, già colpite dalle piogge mattutine, manterranno condizioni di marcata instabilità per l’intero arco della giornata.

Al contrario, i settori tirrenici godranno di una relativa tregua, con condizioni meteorologiche più favorevoli e cieli parzialmente sereni.

I venti, generalmente deboli, saranno prevalentemente settentrionali, contribuendo a favorire un ricambio d’aria e a mitigare l’umidità nelle zone tirreniche.

Le condizioni del mare saranno generalmente poco mosse, con un’increspatura lieve dovuta alla debolezza dei venti.

Le ore notturne e il protrarsi fino alle 8 del mattino seguente vedranno un’estensione dell’instabilità verso il Nord-Est e le regioni centrali adriatiche, con precipitazioni diffuse e a tratti intense.

Il resto del paese dovrebbe gradualmente stabilizzarsi, con una diminuzione della nuvolosità e un ritorno a condizioni più favorevoli.

L’evoluzione del sistema ciclonico richiederà un monitoraggio costante, data la potenziale capacità di generare fenomeni meteorologici avversi e impatti significativi sull’ambiente e sulle attività umane.