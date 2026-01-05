Allerta piogge in Abruzzo: Aterno in aumento, monitoraggio costante.

L’Abruzzo ha affrontato nelle ultime trentasei ore un episodio di piovosità diffusa e prolungata, che ha manifestato una criticità particolare nell’entroterra regionale.

L’accumulo pluviometrico, sostenuto da correnti umide persistenti, ha generato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Aterno, il principale corso d’acqua ad attraversare la regione.

In alcuni punti del suo percorso, soprattutto nella porzione a monte, fino a raggiungere la città dell’Aquila, il fiume ha visto il suo livello superare le soglie di allerta definite dagli enti competenti, segnalando un potenziale rischio idraulico.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, con la sua rete di sensori e modelli previsionali, ha costantemente monitorato l’evoluzione di questo complesso scenario idrometeorologico.

L’attenzione non si è limitata alla semplice registrazione dei dati, ma ha incluso un’analisi approfondita delle interazioni tra le precipitazioni, il regime idrografico del fiume e la morfologia del territorio.

Questo approccio ha permesso di anticipare i potenziali impatti e di attivare, in maniera proattiva, il sistema di allertamento.

La comunicazione con le amministrazioni comunali, un elemento cruciale nella gestione di eventi di questa natura, è stata immediata ed efficace.

Tutti i sindaci dei comuni ricadenti nel bacino dell’Aterno sono stati informati dettagliatamente sulla situazione, ricevendo le indicazioni necessarie per la preparazione.

Questo ha incluso la verifica della piena operatività delle strutture di protezione civile comunali e la predisposizione per l’eventuale attivazione delle procedure previste dai piani di emergenza, che definiscono le azioni da intraprendere in caso di peggioramento della situazione.

L’obiettivo primario è garantire la sicurezza della popolazione e la protezione dei beni vulnerabili.

La Protezione Civile regionale continua ad esercitare un controllo costante sulle condizioni atmosferiche e sulle dinamiche idrauliche, con una particolare attenzione ai segnali di cambiamento.

Si raccomanda vivamente alla cittadinanza di mantenere un elevato livello di prudenza, evitando di avvicinarsi ai corsi d’acqua e alle aree più esposte al rischio idrogeologico.

Questa raccomandazione è particolarmente importante per le persone che vivono o frequentano zone a ridosso del fiume e per coloro che operano in settori come l’agricoltura e il turismo.

La diffusione di informazioni accurate e tempestive rappresenta un pilastro fondamentale per la gestione dell’emergenza.

Ulteriori aggiornamenti, basati sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e sulle misurazioni idrometriche, saranno comunicati in maniera regolare attraverso i canali ufficiali, al fine di mantenere la popolazione pienamente informata e preparata ad affrontare eventuali sviluppi.

La collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e cittadini è essenziale per mitigare i rischi e garantire la resilienza del territorio abruzzese.