Allerta Truffe Sanitarie in Abruzzo: Attenzione ai Messaggi con Prefisso 893

Allerta Truffa: Messaggi Ingannevoli Mascherati da Comunicazioni Ufficiali Sanitarie in AbruzzoLa Regione Abruzzo, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e in riferimento al funzionamento dei Centri Unici di Prenotazione (CUP), lancia un avviso cruciale alla popolazione: nessun messaggio SMS inviato dalle istituzioni sanitarie regionali richiederà di contattare numeri di telefono che iniziano con la prefisso 893.

Questo chiarimento si rende necessario in seguito a segnalazioni di messaggi ingannevoli che hanno raggiunto i telefoni di diversi cittadini abruzzesi.

I messaggi truffaldini, presentati come comunicazioni urgenti provenienti da un presunto “Centro Unico Primario CUP” – una denominazione fuorviante e priva di fondamento ufficiale – invitano a comporre numeri a tariffazione speciale (893) per ricevere informazioni o istruzioni di presunta rilevanza.

Tale pratica rappresenta una tattica fraudolenta sempre più diffusa, già orchestrata con successo contro altre amministrazioni pubbliche in diverse regioni italiane negli ultimi mesi.

La sofisticazione di queste truffe risiede nella loro apparente legittimità: sfruttano la familiarità dei cittadini con i servizi sanitari regionali e la necessità di accedere a informazioni cruciali riguardanti appuntamenti, esami diagnostici o altre procedure.

Il prefisso 893, caratterizzato da costi elevati per chiamata, consente ai truffatori di generare profitti illeciti a spese della vulnerabilità degli ignari utenti.

L’assessorato alla Salute abruzzese sottolinea con forza che l’invio di comunicazioni ufficiali tramite SMS da parte delle strutture sanitarie regionali avviene esclusivamente attraverso canali verificati e tracciabili, evitando l’utilizzo di numeri a tariffazione speciale.

I CUP, per quanto fondamentali nel processo di prenotazione, non utilizzano né inviano messaggi SMS con istruzioni a numero 893.

Di fronte a questo scenario, l’amministrazione regionale esorta con la massima urgenza la cittadinanza a mantenere un atteggiamento di massima prudenza.

Ogni messaggio SMS che presenti le caratteristiche sopra descritte deve essere considerato con sospetto e dovrebbe essere immediatamente cancellato.

Non rispondere, non cliccare su link sospetti e non fornire alcuna informazione personale.

La Regione Abruzzo, in sinergia con le ASL, si impegna a segnalare formalmente alle autorità competenti (Polizia Postale, Guardia di Finanza) le attività fraudolente in atto, al fine di identificare i responsabili e porre fine a queste truffe.

Si ricorda ai cittadini che è sempre possibile ottenere informazioni ufficiali attraverso i canali istituzionali: sito web della Regione Abruzzo, numeri di telefono delle ASL, CUP locali e uffici di informazione degli ospedali.

La prevenzione e la consapevolezza sono le armi più efficaci contro questa piaga.