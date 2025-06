Ambulanze del Mare: Sanità Potenziata per la Costa Pescarese

Ambulanze del Mare: Un’Infrastruttura Sanitaria Innovativa per la Costa PescareseLa Asl di Pescara, in un’ottica di ottimizzazione e potenziamento del sistema di emergenza territoriale, lancia “Ambulanze del Mare”, un progetto strategico concepito per rispondere alle crescenti esigenze sanitarie che caratterizzano la fascia costiera durante i mesi estivi. L’iniziativa, attiva dal 1° luglio al 31 agosto 2025, rappresenta un’evoluzione significativa nell’offerta di servizi sanitari, consolidando la risposta alle emergenze e alleggerendo la pressione sulla struttura ospedaliera.Il progetto, frutto di una collaborazione sinergica tra la stessa Asl, l’Organizzazione di Volontariato Life Pescara (ODV), la Protezione Civile di Montesilvano, e con il prezioso contributo delle amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano, supportata dalla Fondazione PescarAbruzzo, prevede il dispiegamento di tre avanzate unità mobili di soccorso (MSAB), equipaggiate con personale infermieristico altamente specializzato. Queste ambulanze saranno posizionate strategicamente in tre punti nevralgici del territorio: Montesilvano (area nord), centro di Pescara e Lido D’Annunzio (Pescara sud), in prossimità della locale Sezione Polizia di Stato.La cerimonia di presentazione, a cui hanno presenziato figure chiave dell’amministrazione sanitaria, politica e delle organizzazioni coinvolte, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, divenuta ormai imprescindibile per la gestione delle emergenze estive. Tra i presenti, il Direttore Generale della Asl, Vero Michitelli, il Parlamentare Guerino Testa, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Vicesindaco di Montesilvano Paolo Cilli, la Direttrice Amministrativa Francesca Rancitelli, il Direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza e Direttore della Uoc Suem 118 Aurelio Soldano, l’Assessore del Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, la Responsabile dei Servizi della Protezione Civile di Montesilvano Diletta Rosa e il Vicepresidente dell’ODV Life Pescara Maurizio Petaccia.L’incremento significativo della popolazione dovuto all’afflusso turistico estivo comporta un’impennata delle chiamate al Numero Unico delle Emergenze e un conseguente sovraccarico dei Pronto Soccorso, spesso per problematiche sanitarie di entità lieve o moderata. “Ambulanze del Mare” mira a intercettare queste richieste, fornendo assistenza qualificata direttamente sul posto, con l’obiettivo di differire, ove possibile, l’accesso alla struttura ospedaliera.Come sottolineato dal Direttore Michitelli, il progetto si focalizza sul potenziamento della risposta sanitaria per eventi di bassa e media complessità, promuovendo la riduzione degli accessi impropri in ospedale e assicurando un presidio territoriale costante, soprattutto durante le ore di picco. L’esperienza maturata lo scorso anno, come testimoniato dal Direttore Soldano, ha dimostrato l’efficacia del modello. Le Ambulanze del Mare hanno gestito circa 250 interventi, che hanno incluso situazioni critiche come arresti cardiaci, annegamenti e ictus – patologie in cui la rapidità dell’intervento è determinante per l’esito. Un risultato particolarmente significativo è stato l’abbattimento del 40% dei tassi di ospedalizzazione in Pronto Soccorso, un dato che incide positivamente sulla sostenibilità del sistema sanitario e alleggerisce la pressione sulle risorse ospedaliere. Questo progetto rappresenta quindi un investimento strategico per la salute della comunità, promuovendo un approccio più efficiente e mirato nella gestione delle emergenze estive, con un occhio di riguardo alla prevenzione e alla qualità dell’assistenza.