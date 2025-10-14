Anan Yaeesh: Sospeso lo sciopero della fame, ma la battaglia continua

La vicenda di Anan Yaeesh, giovane palestinese detenuto in Italia con l’accusa di associazione a delinquere di stampo terroristico internazionale, si è recentemente risolta in una sospensione dello sciopero della fame che lo aveva visto protagonista per quasi una settimana.

La protesta, iniziata il 4 ottobre, era stata intrapresa in risposta al trasferimento dal carcere di Terni a quello di Melfi, in Basilicata, un provvedimento percepito come un’ulteriore forma di pressione e deprivazione dei diritti fondamentali.

La decisione di interrompere lo sciopero, un atto di disobbedienza civile dal profondo significato simbolico, è giunta a seguito di un parziale accoglimento delle richieste avanzate dal detenuto.

Sebbene non si sia tradotto in un rilascio o in una revisione del procedimento giudiziario, la direzione penitenziaria ha concesso concessioni significative: l’accesso a un computer nel laboratorio carcerario, una coperta su indicazione medica (un dettaglio che sottolinea le condizioni precarie di salute indotte dal digiuno) e una maggiore disponibilità per le udienze con i suoi avvocati.

La campagna “Free Anan”, che ha svolto un ruolo cruciale nel portare l’attenzione pubblica sul caso, ha interpretato questa sospensione come un segnale dell’efficacia della mobilitazione popolare.

Il presidio di solidarietà organizzato davanti alla casa circondariale di Melfi, con la partecipazione attiva di Reti per la Palestina di Basilicata, ha rappresentato un momento di forte visibilità, amplificando le voci che denunciano le condizioni di detenzione e rivendicano la liberazione di Yaeesh.

Questo gesto di solidarietà, unito all’eco mediatica generata dalla vicenda, ha indubbiamente contribuito a creare un clima di pressione che ha spinto le autorità a riconsiderare alcune delle misure restrittive.

Il processo, in corso presso il Tribunale di L’Aquila, vede Yaeesh imputato insieme ad altri due palestinesi, e la vicenda solleva interrogativi complessi in merito alla presunzione di innocenza, alla tutela dei diritti dei detenuti stranieri e alla gestione dei processi con accuse di terrorismo.

La prosecuzione delle iniziative di protesta, con nuovi presidi previsti il 26 ottobre e una mobilitazione nazionale il 15 novembre, entrambi a Melfi, mira a mantenere alta l’attenzione sul caso e a esercitare una pressione costante sulle istituzioni.

Le prossime udienze, previste per il 31 ottobre, il 21 e il 28 novembre, saranno accompagnate da sit-in e momenti di solidarietà, a testimonianza dell’impegno continuo dei comitati spontanei e dei sostenitori di Yaeesh.

La vicenda rappresenta un banco di prova per il sistema giudiziario italiano e per la sua capacità di bilanciare le esigenze di sicurezza con il rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o dalle accuse che gli vengono contestate.